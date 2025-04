LL SO 🗣: Murnau teils inakzeptabel – Kastls Freude getrübt – SVP lebt

Vinzenz Loistl, Trainer des SV Pullach: »Ein hochverdienter Sieg beim VfB Halbergmoos. Ich denke, die Halbergmooser sind gestern nicht an ihre Maximalleistung gekommen. Vielleicht lag es an den Temperaturen oder an ihrem Tabellenplatz, an ihrer Situation, dass weder nach oben noch nach unten was geht. Wir waren einfach in den 90 Minuten viel, viel griffiger und die bessere Mannschaft. Leider haben wir es verpasst, das 2:0 zu machen und haben den Gegner so am Leben gelassen. Sie hatten schon gute Gelegenheiten, aber wir hatten deutlich mehr und die fehlende Chancenverwertung kann ich uns als einziges vorwerfen. Insgesamt hat meine Mannschaft extrem gut verteidigt und ansehnlich gespielt. Durch den Sieg wirds in der Tabelle nochmal spannend und wir zeigen, dass wir am Leben sind. So kann es weitergehen.«