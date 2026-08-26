LL SO: Murnau siegt weiter – KSC verliert gegen Moosinning

SpVgg Unterhaching II – VfB Forstinning 1:3

SpVgg Unterhaching II: Maurice Dehler, Philipp Knörchen (58. Max Kleinsteuber), Lapo Klee (58. Milan Kodaj), Luis Hasenstab, Samuel Krenzer, Leonidas Mocquot (80. Quentin Mussong), Daris Ibraković, Nick Kaulfers, Felix Müller, Luis Lemke, David Babic - Trainer: Jan zur Nieden

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Karlo Milicevic, Leo Gabelunke, Emir Yildirim, Dzemo Sefidanoski (72. Aleksandar Aco Novakovic), Luca Mancusi (81. Tom Klimek), Michele Cosentino (91. Matija Milic), Antonio Saponaro (75. Emir Yildirim) - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Dzemo Sefidanoski (10.), 0:2 Antonio Saponaro (49.), 1:2 Felix Müller (57.), 1:3 Dimitar Kirchev (69.)

Der FC Moosinning hat beim Kirchheimer SC einen 2:1-Auswärtssieg eingefahren. Abdelaziz Abdane brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (40.), Adama Diarra legte elf Minuten nach Wiederbeginn zum 2:0 nach. Danach wurde es allerdings noch einmal eng: Tobias Hartmann sah in der 68. Minute gelb-rot, nur zwei Minuten später verkürzte Marinus Bachleitner für Kirchheim auf 1:2. Die Hausherren hatten damit noch rund 20 Minuten in Überzahl, Moosinning brachte den knappen Vorsprung aber über die Zeit. Moosinning verbessert sich durch den Sieg auf Rang fünf, Kirchheim bleibt auf dem zehnten Tabellenplatz.

Kirchheimer SC – FC Moosinning 1:2

Kirchheimer SC: Maximilian Riedmüller, Marinus Bachleitner, Marko Ereiz (85. Benny Zola), Kerim Özdemir, Marco Flohrs, Sami Benrabh, Niklas Karlin (80. Phil Appelt), Can Ritter, Hannes Wimmer (46. Ajoscha Kollmann), Jerome Tesfaye (59. Roman Prokoph), Peter Schmöller - Trainer: Maximilian Riedmüller

FC Moosinning: Leon Michl, Liam Fitzpatrick, Tobias Hartmann, Nicolai Brugger, Antonijo Prgomet, Stefan Haas, Abdelaziz Abdane, Elias Faust (70. Yven Bölke), Mert Güzelarslan (86. Noah Lwanyaga), Adama Diarra (93. Can Bozoglu), Maximilian Lechner (80. Lucas Hones) - Trainer: Christoph Ball

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Abdelaziz Abdane (40.), 0:2 Adama Diarra (56.), 1:2 Marinus Bachleitner (70.)

Gelb-Rot: Tobias Hartmann (68./FC Moosinning/)