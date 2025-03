LL SO: Murnau siegt in Schwabing – Coulibaly sichert VfR den Heimsieg

In Halbzweit zwei konnte Murnau durch Georg Kutter noch erhöhen. Den Hausherren gelang abermals durch Sibilia der Anschluss. Am Ende reichte es aber nicht mehr für den FC Schwabing. Murnau nimmt die drei Punkte mit nach Hause. Schwabing verpasst es, Boden gut zu machen auf die Gefahrenzone und steht mit der Niederlage weiter auf einem Relegationsplatz.

Der TSV Murnau entführt drei Punkte auswärts beim FC Schwabing. Die Gäste kamen besser ins Spiel und erzielten in der 19. Minute durch Tizian Schatto die Führung. Schwabing gelang daraufhin der Ausgleich durch Top-Torjäger Giacinto Sibilia. Die Antwort des TSV Ließ aber nicht lange auf sich warten. Kurz später brachte Bastian Adelwart die Gäste wieder in Front.

Im Abstiegskampf konnte der VfR Garching einen wichtigen Dreier gegen den direkten Konkurrenten aus Forstinning einfahren. Matchwinner der Partie war Garchings Ismaila Coulibaly. Er schnürte bereits in der ersten Halbzeit einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße.

Am Schluss wurde es durch den Anschlusstreffer von Aleksander Novakovic noch einmal eng für den VfR. Am Ende steht aber ein 2:1-Heimerfolg auf der Anzeigetafel. Mit den drei Punkten ziehen die Garchinger am VfB vorbei in der Tabelle und schaffen den Sprung raus aus der Gefahrenzone.

VfR Garching – VfB Forstinning 2:1

VfR Garching: Dominik Bals, Myroslav Mitin, Oliver Stefanovic, Orkun Tugbay (75. Rejan Kryezi), Kodjovi Koussou, Yannis Güllüyan, Mike Niebauer, Dimitrios Vourtsis, Mateusz Cichon (79. Roman Gerstner), Anes Ziljkic, Ismaila Coulibaly - Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner - Trainer: Nico Basta

VfB Forstinning: Stanislav Stankic, Nico Weismor, Antonijo Prgomet, Michael Appiah, Fabien Ngounou Djayo (85. Mustapha Sillah), Marco Rastel (53. Aleksandar Aco Novakovic), Dogukan Mumcu (46. Mike Opara), Said Magomedov, Mohamad Awata, Valentin Bamberger (64. Emir Yildirim), Christian Ehizibue (46. Stefan Zollner) - Trainer: Ivica Coric

Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Ismaila Coulibaly (19.), 2:0 Ismaila Coulibaly (32.), 2:1 Aleksandar Aco Novakovic (85.)

Gelb-Rot: Nico Weismor (93./VfB Forstinning/)

Spiele am Samstag: