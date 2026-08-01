LL SO: Murnau siegt deutlich - Forstinning gewinnt spät

Der ESV Freilassing gastiert heute beim FC Wacker München. – Foto: Bernhard Schmöller, Marku

Am Samstag finden sechs Partien in der Landesliga Südost statt. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Der Kirchheimer SC schlägt den FC 1956 Schwabing und übernimmt die Tabellenführung der Landesliga Südost. In der 24. Minute gingen die Gäste zunächst durch einen Treffer von Philipp Schnuck in Führung. Der KSC ließ sich jedoch nicht beirren, Peter Schmöller drehte die Partie innerhalb weniger Minuten mit einem Doppelpack (27. und 33.). Der knappe Vorsprung blieb bis in die Schlussphase bestehen. Dann sorgte Roman Prokoph für die Entscheidung (82.), bevor Samir Benrabh den starken Kirchheimer Auftritt mit dem 4:1 vollendete (85.).

Kirchheimer SC – FC Schwabing 56 4:1

Kirchheimer SC: Maximilian Riedmüller, Marinus Bachleitner, Raphael Schneider, Kerim Özdemir (63. Can Ritter), Marco Flohrs, Jan Köhler (77. Sami Benrabh), Luca Mauerer, Niklas Karlin (55. Denis Zabolotnyi), Hannes Wimmer (82. Thomas Branco De Brito), Peter Schmöller (72. Phil Appelt), Roman Prokoph

FC Schwabing 56: Jonas Prier, Yannick Schad, Noah Schad, Florian Mayer (37. Thomas Hentschel), Philipp Schuck, Bendix Kruse, Maurice Koller (83. Kasimir Lauber), Enes Kurban (63. Marco Musso), Felix Widmann, Giacinto Sibilia, Julian Höllen

Tore: 0:1 Philipp Schuck (24.), 1:1 Peter Schmöller (27.), 2:1 Peter Schmöller (33.), 3:1 Roman Prokoph (82.), 4:1 Sami Benrabh (85.)

Der VfB Hallbergmoos-Goldach gewinnt souverän gegen den SV Aubing und hält den Anschluss an die Tabellenspitze. Tobias Krause brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung, wenige Minuten später erhöhte Emil Kierdorf auf 2:0 (33.). Im zweiten Durchgang schnürte Krause dann seine Doppelpack und sorgte gleichzeitig für die Vorentscheidung (57.).

Der Treffer zum 1:3 durch Faris Hero in der 74. Minute war nur noch Ergebniskosmetik, kurz vor Schluss sorgte Luke Nauen schließlich für den 4:1-Endstand aus Sicht von Hallbergmoos.

VfB Hallbergmoos-Goldach – SV Aubing München 4:1

VfB Hallbergmoos-Goldach: Sebastian Kolbe, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Benedikt Orth, Martin Zentrich, Tobias Krause (85. Luke Nauen), Duje Vukman (72. Agon Morina), Simon Werner (90. Valentin Bamberger), Emil Kierdorf (66. Arian Kurmehaj), Felix Günzel

SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Michael Appiah, Ben Damoah (86. David Zovko), Aldin Bajramovic (69. Yassin Ayed), Adonis Morina, Abdul Bangura, Leo Tomic, Marco Brand (69. Stefan Sirotko), Daniel Koch (43. Faris Hero), Balthasar Zimmermann (76. Christoph Sdzuy)

Tore: 1:0 Tobias Krause (24.), 2:0 Emil Kierdorf (33.), 3:0 Tobias Krause (57.), 3:1 Faris Hero (74.), 4:1 Luke Nauen (87.)

Spiel am Sonntag