LL SO: Murnau gewinnt erneut deutlich - Wacker München atmet auf

Spielte sich erneut in einen Rausch: Der TSV Murnau. – Foto: Markus Nebl

Am Samstag fanden sechs Partien in der Landesliga Südost statt. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag Heute, 14:00 Uhr FC Wacker München FC Wacker M. ESV Freilassing Freilassing 2 0 Abpfiff Der FC Wacker München konnte im vierten Anlauf die ersten drei Zähler der neuen Saison einfahren! Lordan Handanovic brachte die Gastgeber in der 13. Minute auf die Siegerstraße, David Topic machte kurz vor Schluss alles klar. Wacker ließ sich von der gelb-roten Karte kurz vor der Pause nicht beirren (Armando Tischer; 45.) und kann sich über den ersten Sieg freuen. Wacker ist nun 15., Freilassing rutscht auf Rang neun zurück. FC Wacker München – ESV Freilassing 2:0

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Theodor Ferner (62. David Topic), Leon Bauer, Anto Stipic, Matija Abazovic, Marko Filipovic (68. Norbert Bzunek), Alessandro Di Rosa, Nils Linden, Armando Tischer, Noah Kotb (79. Nam Max Nguyen), Lordan Handanovic (46. Jannik Bosnjak) - Trainer: Fabian Lamotte

ESV Freilassing: Matej Markovic, Georg Wieser (61. Marius Koller), Raul Miclos (46. Kaan Coskun), Tobias Schindler, Simon Schlosser, Dominik Krein, Rodi Hussein (79. Niclas Hofer), Arber Tafilaj, Timo Hofer (61. Tobias Frisch), Timo Portenkirchner, Molos Bajgora (30. Markus Prechtl) - Trainer: Goran Roksandic

Schiedsrichter: Leonhard Schramm (Augsburg) - Zuschauer: 115

Tore: 1:0 Lordan Handanovic (13.), 2:0 David Topic (81.)

Gelb-Rot: Armando Tischer (45./FC Wacker München/) Heute, 14:00 Uhr TSV Grünwald Grünwald FC Unterföhring Unterföhring 5 1 Abpfiff Der TSV Grünwald fegte den FC Unterföhring mit 5:1 vom Platz. Laris Stjepanovic erzielte in der 33. Minute den Führungstreffer, David Halbich erhöhte noch im ersten Durchgang doppelt (38. und 45.+6). Nach dem Seitenwechsel passierte lange wenig, ehe Grünwald erneut anzog und das halbe Dutzend innerhalb von sechs Minuten perfekt machte: George Dumitru, Daniel Gaedke und erneut Stjepanovic waren die Torschützen (71., 75. und 77.). Auch Grünwald kann sich über den ersten Sieg der noch jungen Saison freuen, der TSV steht nun auf Platz 14. Unterföhring muss sich erstmal mit Rang sieben zufriedengeben. TSV Grünwald – FC Unterföhring 5:1

TSV Grünwald: Leon Cuni (62. Ludwig Huber), Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck (46. David Lucksch), Hendrik Geiler, Valentin Seebauer (86. David Keller), Christoph Schmidt, Daniel Leugner, Michael Hutterer, George Dumitru (71. Lorenz Weber), David Halbich (71. Dimitrios Vourtsis), Laris Stjepanovic - Trainer: Sebastian Koch

FC Unterföhring: Lorenz Neff (46. Sebastian Fritz), Darius Awoudja (61. Noah Khayyal), Vitus Asam, Alexander Jobst (74. Moritz Erbs), Valentin Gerstner, Florian Orth (76. Tobias Hohenberger), Razvan Marian (76. Vincent Gmelch), Philipp Stipic, Maick Antonio, Erik Baer, Daniel Gaedke - Trainer: Andreas Faber

Schiedsrichter: Korbinian Eßberger (Geiselhöring) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Laris Stjepanovic (33.), 2:0 David Halbich (38.), 3:0 David Halbich (45.+6), 4:0 George Dumitru (71.), 4:1 Daniel Gaedke (75.), 5:1 Laris Stjepanovic (77.)

Der SV Nord München-Lerchenau konnte in der Fremde beim TSV Kastl mit 5:1 gewinnen. Bereits zur Pause stand es 0:3 aus Sicht der Gäste, Karl-Heinz Lappe, Yasir Ammar Sami und Vukasin Pajic waren die Torschützen (12., 28. und 36.). Nach dem Seitenwechsel konnte Michael Renner zwar verkürzen (51.), Nico Karger stellte den alten Abstand aber nur fünf Minuten später wieder her. In der 85. Minute netzte Karger erneut zum 1:5-Endstand. München-Lerchenau darf sich über den dritten Platz freuen, Kastl ist Vorletzter.

TSV Kastl – SV Nord München-Lerchenau 1:5

TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann, Samuel Stutz, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (84. Jan Rieder), Manuel Schwaighofer, Lucas Oldenburger (46. Lukas Bürgel), Alexander Fuchshuber (72. Lukas Auberger), Michael Renner - Trainer: Martin Göppinger

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler (60. Martin Angermeir), Mats Gebelein, Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker, Dominik Besel, Vukasin Pajic (76. Achraf Ben Letaifa), Julius Leucht, Niels Schneider (79. Korbinian Hafner) (79. Justin Haffendorn), Karl-Heinz Lappe (87. Florian Besel), Nico Karger (93. Tobias Lippenberger) - Trainer: Peter Zeussel

Schiedsrichter: Dominik Färber (Waldkirchen) - Zuschauer: 230

Tore: 0:1 Karl-Heinz Lappe (12.), 0:2 Yasir Ammar Sami (28.), 0:3 Vukasin Pajic (36.), 1:3 Michael Renner (51.), 1:4 Nico Karger (56.), 1:5 Nico Karger (85.)

Gelb-Rot: Manuel Schwaighofer (94./TSV Kastl/)

Heute, 15:00 Uhr SV Planegg-Krailling Planegg-Kr. VfB Forstinning Forstinning 1 2 Abpfiff Der VfB Forstinning besiegte den SV Planegg-Krailling knapp mit 2:1. Den Gästen spielte der frühe Platzverweis von Momko Kojic in die Karten (21.). Sechs Minuten nach der glatt roten Karte erzielte Emir Yildirim die Führung. In Unterzahl erkämpfte sich Planegg-Krailling durch den Treffer von Aleksander Demonjic den Ausgleich (37.), nach dem Pausentee wurde die Mannschaftsstärke durch die gelb-rote Karte von Forstinnings Tom Klimek ausgeglichen. Den richtigen Riecher hatte in der Schlussphase Antonio Saponaro, der das 2:1 für die Gäste erzielen konnte. Forstinning ist nun Vierter, Planegg-Krailling rutscht erstmal auf Rang elf zurück. SV Planegg-Krailling – VfB Forstinning 1:2

SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Tobias Empl (71. Simon Schneider), Mirza Zahirovic (76. Liviu Pogonescu), Momko Kojic, Amani Mbaraka (63. Meriton Vrenezi), Luka Karadža, Filip Miskovic, Plator Doqaj, Aleksander Demonjic, Vinzenz Wolf (67. Antonio Matic), Andre Gasteiger (84. Tolla Karim) - spielender Co-Trainer: Mirza Zahirovic - Trainer: Pero Vidak

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev (92. Kenan Numanovic), Omer Berbic, Karlo Milicevic, Emir Yildirim (86. Stefan Zollner), Aleksandar Aco Novakovic (94. Julian Böhm), Luca Mancusi, Michele Cosentino (46. Yazar Taskin), Tom Klimek, Antonio Saponaro (82. Julian Kristo) - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: Julius Egen-Gödde (Kaufering) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Emir Yildirim (27.), 1:1 Aleksander Demonjic (37.), 1:2 Antonio Saponaro (82.)

Rot: Momko Kojic (21./SV Planegg-Krailling/)

Gelb-Rot: Tom Klimek (58./VfB Forstinning/) Heute, 16:00 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden TSV Murnau TSV Murnau 0 6 Der TSV Murnau ließ dem SSV Eggenfelden keine Chance, mit 6:0 fegte der TSV die Gastgeber vom Feld. Im ersten Durchgang trafen Jonas Schrimpf (14.) und Fabian Erhard (28. und 31.) zur komfortablen Drei-Tore-Halbzeitführung. In der zweiten Hälfte blieb es lange beim 0:3, ehe die Gäste in der Schlussphase den Turbo zündeten und durch Tadeus Henn, Michael Moser und Murat Höbekkaya auf 0:6 erhöhten (80., 83. und 90.+2). Murnau festigt mit dem Dreier Rang eins und hat bei zehn Punkten eine Tordifferenz von 19:1 vorzuweisen. Eggenfelden hingegen steht im Tabellenkeller auf Platz 16. SSV Eggenfelden – TSV Murnau 0:6

SSV Eggenfelden: Patrick Alramseder, Bernhardt Maier, Daniel Bruckhuber, Christoph Damböck, Simon Schie, Ankido Abraham, Yehor Kosiachenko (73. Dominik Schäffler), Alexander Matschi (64. Blin Kelmendi), Laurin Hansbauer, Kevin Bergter, Benedikt Huber (73. Alessandro Marrazzo) - Trainer: Daniel Blindhuber

TSV Murnau: Fabio Grund, Elias Richter, Christoph Greinwald, Philip Jarosch (62. Nicolai Bierling), Luis Zehetmeier, Jannis Braun (46. Tadeus Henn), Felix Lautenbacher, Jonas Schrimpf (62. Bastian Adelwart), Georg Kutter, Fabian Erhard (70. Murat Höbekkaya), Maximilian Nebl (62. Michael Moser) - Trainer: Andreas Haidl

Schiedsrichter: Tobias Küblböck - Zuschauer: 350

Tore: 0:1 Jonas Schrimpf (14.), 0:2 Fabian Erhard (28.), 0:3 Fabian Erhard (31.), 0:4 Tadeus Henn (80.), 0:5 Michael Moser (83.), 0:6 Murat Höbekkaya (90.+2) Heute, 18:00 Uhr SB Chiemgau Traunstein Traunstein Türkgücü München Türkgücü Mün 3 0 Abpfiff Im Abendspiel bezwang der SB Chiemgau Traunstein Türkgücü München mit 3:0. Rejan Kryezi stellte die Weichen bereits in der zwölften Minute auf Heimsieg, nach der Pause erhöhte zunächst Lukas Knauer (67.), ehe Kryezi ein weiteres Mal netzen konnte (75.). Traunstein steht nun auf dem sechsten Platz, Türkgücü München ist Zehnter. SB Chiemgau Traunstein – Türkgücü München 3:0

SB Chiemgau Traunstein: Kevin Ploc, Alexander Dreßl (90. Samuel Huber), Maximilian Hosp, Andrii Pelypenko (71. Valton Avdullahi), Jonas Kranzfelder, Noah Hufnagl (61. Elia Hufnagl), Lucas Knauer, Rejan Kryezi (81. Lennard Schweder), Nick Schreiber, Thomas Heuschneider, Malte Schorb (85. Leon Windisch) - Trainer: Gerald Straßhofer

Türkgücü München: Igor Maksimovic, Sahin Bahadir, Jannik Fippl, Sepp-Renee Kollie (64. Cengiz Basaran), Mert Sahin, Antonios Giapoulis (84. Atakan Ege), Burhan Bahadir, Marin Pudic, Mohamad Awata, Simeon Aleksandrov, Alexander Rojek - Trainer: Slaven Skeledzic

Schiedsrichter: Maximilian Scheungrab (Passau) - Zuschauer: 682

Tore: 1:0 Rejan Kryezi (12.), 2:0 Lucas Knauer (67.), 3:0 Rejan Kryezi (75.)

Rot: Thomas Heuschneider (49./SB Chiemgau Traunstein/)

Spiele am Freitag

Der Kirchheimer SC schlägt den FC 1956 Schwabing und übernimmt die Tabellenführung der Landesliga Südost. In der 24. Minute gingen die Gäste zunächst durch einen Treffer von Philipp Schnuck in Führung. Der KSC ließ sich jedoch nicht beirren, Peter Schmöller drehte die Partie innerhalb weniger Minuten mit einem Doppelpack (27. und 33.). Der knappe Vorsprung blieb bis in die Schlussphase bestehen. Dann sorgte Roman Prokoph für die Entscheidung (82.), bevor Samir Benrabh den starken Kirchheimer Auftritt mit dem 4:1 vollendete (85.).

Kirchheimer SC – FC Schwabing 56 4:1

Kirchheimer SC: Maximilian Riedmüller, Marinus Bachleitner, Raphael Schneider, Kerim Özdemir (63. Can Ritter), Marco Flohrs, Jan Köhler (77. Sami Benrabh), Luca Mauerer, Niklas Karlin (55. Denis Zabolotnyi), Hannes Wimmer (82. Thomas Branco De Brito), Peter Schmöller (72. Phil Appelt), Roman Prokoph

FC Schwabing 56: Jonas Prier, Yannick Schad, Noah Schad, Florian Mayer (37. Thomas Hentschel), Philipp Schuck, Bendix Kruse, Maurice Koller (83. Kasimir Lauber), Enes Kurban (63. Marco Musso), Felix Widmann, Giacinto Sibilia, Julian Höllen

Tore: 0:1 Philipp Schuck (24.), 1:1 Peter Schmöller (27.), 2:1 Peter Schmöller (33.), 3:1 Roman Prokoph (82.), 4:1 Sami Benrabh (85.)

Der VfB Hallbergmoos-Goldach gewinnt souverän gegen den SV Aubing und hält den Anschluss an die Tabellenspitze. Tobias Krause brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung, wenige Minuten später erhöhte Emil Kierdorf auf 2:0 (33.). Im zweiten Durchgang schnürte Krause dann seine Doppelpack und sorgte gleichzeitig für die Vorentscheidung (57.).

Der Treffer zum 1:3 durch Faris Hero in der 74. Minute war nur noch Ergebniskosmetik, kurz vor Schluss sorgte Luke Nauen schließlich für den 4:1-Endstand aus Sicht von Hallbergmoos.

VfB Hallbergmoos-Goldach – SV Aubing München 4:1

VfB Hallbergmoos-Goldach: Sebastian Kolbe, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Benedikt Orth, Martin Zentrich, Tobias Krause (85. Luke Nauen), Duje Vukman (72. Agon Morina), Simon Werner (90. Valentin Bamberger), Emil Kierdorf (66. Arian Kurmehaj), Felix Günzel

SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Michael Appiah, Ben Damoah (86. David Zovko), Aldin Bajramovic (69. Yassin Ayed), Adonis Morina, Abdul Bangura, Leo Tomic, Marco Brand (69. Stefan Sirotko), Daniel Koch (43. Faris Hero), Balthasar Zimmermann (76. Christoph Sdzuy)

Tore: 1:0 Tobias Krause (24.), 2:0 Emil Kierdorf (33.), 3:0 Tobias Krause (57.), 3:1 Faris Hero (74.), 4:1 Luke Nauen (87.)

Spiel am Sonntag