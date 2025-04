LL SO 🗣: Murnau feiert Derbysieg – "Uferloser Auftritt" des TSV Kastl

Spieltext Geretsried - Wasserburg

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: "Wenn man sich Floskeln bedienen möchte, würde man heute wahrscheinlich sagen: Wenn man die Dinger vorne nicht macht, kriegt man sie hinten. Sehr bitter aus unserer Sicht, dass wir das Spiel heute verloren haben. Ein Spiel, dass du eigentlich nicht verlieren kannst, weil wir sehr engagiert waren. Wir waren besser in den Zweikämpfen, haben mehr zweite Bälle gewonnen. Wir hatten auch viel mehr Hochkaräter, die wir nicht genutzt haben. Dann war Wasserburg in Unterzahl am Ende diesen einen Moment da, in dem wir nicht 100% gierig waren und gedacht haben, wir verteidigen das zu Ende. Da haben sie genau reingestochen. Das war die Geschichte des Spiels, dass wir aus unserer Überlegenheit einfach das Momentum nicht hatten, das Spiel zu entscheiden und Wasserburg das Momentum hat. Das nehmen wir so an. Jetzt denken wir gar nicht an die Tabelle, beim besten Willen. Uns geht es jetzt nur ums nächste Spiel gegen Pullach. Da bereiten wir uns drauf vor, trainieren gut. Das ist die oberste Priorität, alles was die Tabelle und Form angeht interessiert uns nicht. Es geht nur ums nächste Spiel."