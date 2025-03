LL SO 🗣: Mayer mit Schiedsrichter-Kritik - VfR feiert wichtigen Sieg

Maximilian Wagner, Trainer des TSV Murnau: "Es war insgesamt ein sehr zerfahrenes Spiel. Wir haben leider zu keiner Zeit zu unserem Kombinationsfußball gefunden, was aber auch dem sehr engen Kunstrasen geschuldet war. Wir müssen uns bei unseren Innenverteidigern Philip Jarosch und Christoph Greinwald bedanken, die beide überragend gespielt haben. Außerdem hat uns unser Torhüter Fabio Grund mit Glanzparaden den Hintern gerettet. Am Ende war es für uns ein klassischer Kampfsieg, den wir aber sehr gerne mitnehmen. Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, die bis zum Schluss alles reingehauen hat. Wir sind der glückliche Sieger, aber sehr stolz darauf, nach 24 Partien schon 41 Punkte gesammelt zu haben und freuen uns schon, endlich wieder auf Rasen spielen zu können."

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: Wir sind sehr glücklich. Wir haben haben erwartet, dass Garmisch-Partenkirchen sehr gut und kompakt verteidigt. In der ersten Halbzeit sind wir gar nicht in unser Spiel gekommen. Uns war nicht anzumerken, dass wir Zweiter sind und eigentlich sehr viel Selbstvertrauen haben sollten. Viele Aktionen sind uns gar nicht gelungen. Zudem haben wir kopflos gespielt und in gewissen Momenten unseren Plan vernachlässigt. Das hat Garmisch-Partenkirchen ins Spiel gebracht.

In der Pause habe ich den Jungs bewusst gemacht, dass wir eine gewisse Qualität in den eigenen Reihen haben und solche Spiele auf unsere Seite kippen können. Wir sind in die zweite Halbzeit mit einer ganz anderen Energie und Leidenschaft reingegangen und haben das Spiel dann auch sehr gut mit gutem Fußball und sehr viel Druck bestritten. Fairerweise muss ich sagen, dass wir eigentlich in Rückstand geraten hätten müssen. Am Ende haben wir das Ergebnis durch unser Engagement erzwungen und verdient gewonnen.