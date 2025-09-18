LL SO 🗣: Markulins "Sonntagsschuss" entscheidend bei 1860 gegen Kastl

Umkämpftes Duell in der Landesliga Südost: Am Ende macht eine Einzelaktion von Liam Markulin, Eigengewächs von 1860 Rosenheim, den Unterschied gegen Kastl. Der TSV übernimmt damit vorerst die Tabellenspitze, doch auch Kastl-Trainer Mayer sieht gute Phase seiner Mannschaft. Die Reaktionen der Trainer.
Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »In der ersten Halbzeit sind wir richtig gut ins Spiel gekommen und hatten eine gute Chance, die abgeblockt wurde. Kurz darauf haben wir nach einer Ecke einen starken Lattenschuss gehabt. Rosenheim hatte ebenfalls zwei Möglichkeiten, aber insgesamt war es eine sehr gute erste Hälfte von uns und ein Spiel auf Augenhöhe. Nach der Pause hat Rosenheim die ersten zehn Minuten das Spiel bestimmt, danach haben wir wieder besser ins Spiel gefunden und die Partie offen gestaltet. In der 85. Minute hatten wir eine Riesenchance, als der Torwart eine verunglückte Flanke stark pariert hat. Im Gegenzug bekommen wir dann einen echten Sonntagsschuss ins Winkel zum 0:1. In der 90. Minute hatten wir noch die Möglichkeit zum Ausgleich per Kopfball, der nur knapp vorbeiging – das wäre verdient gewesen, meiner Meinung nach. Aber so muss man Rosenheim gratulieren: Sie haben ihre Qualität gezeigt und deutlich gemacht, dass sie ein Top-Team sind. Wir müssen daraus lernen und am Sonntag in Schwabing die Punkte holen, die wir heute liegen gelassen haben.«
Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Ich denke, wir haben heute insgesamt eine relativ ausgeglichene Partie gesehen, die von vielen Zweikämpfen geprägt war. Beide Mannschaften hatten in der ersten Halbzeit jeweils einen Pfosten- beziehungsweise Lattentreffer, sodass es für beide möglich gewesen wäre, in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit haben wir insgesamt einen Tick mehr Druck auf das Kastler Gehäuse gebracht, ohne dabei klare Torchancen herauszuspielen. Kurz vor Spielende sind wir dann durch eine Einzelaktion von Liam Markulin in Führung gegangen und haben den Sieg über die Zeit gebracht. Ich glaube, wenn das Spiel unentschieden ausgegangen wäre, hätte sich niemand beschweren können, aber den Sieg nehmen wir natürlich gerne mit.«