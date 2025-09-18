LL SO 🗣: Markulins "Sonntagsschuss" entscheidend bei 1860 gegen Kastl

Kastl verpasst nach Markulin-Sonntagsschuss noch den Ausgleich gegen 1860 Rosenheim

Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »In der ersten Halbzeit sind wir richtig gut ins Spiel gekommen und hatten eine gute Chance, die abgeblockt wurde. Kurz darauf haben wir nach einer Ecke einen starken Lattenschuss gehabt. Rosenheim hatte ebenfalls zwei Möglichkeiten, aber insgesamt war es eine sehr gute erste Hälfte von uns und ein Spiel auf Augenhöhe. Nach der Pause hat Rosenheim die ersten zehn Minuten das Spiel bestimmt, danach haben wir wieder besser ins Spiel gefunden und die Partie offen gestaltet. In der 85. Minute hatten wir eine Riesenchance, als der Torwart eine verunglückte Flanke stark pariert hat. Im Gegenzug bekommen wir dann einen echten Sonntagsschuss ins Winkel zum 0:1. In der 90. Minute hatten wir noch die Möglichkeit zum Ausgleich per Kopfball, der nur knapp vorbeiging – das wäre verdient gewesen, meiner Meinung nach. Aber so muss man Rosenheim gratulieren: Sie haben ihre Qualität gezeigt und deutlich gemacht, dass sie ein Top-Team sind. Wir müssen daraus lernen und am Sonntag in Schwabing die Punkte holen, die wir heute liegen gelassen haben.«

TSV 1860 Rosenheim und Kastl scheitern beide in der ersten Hälfte am Aluminium