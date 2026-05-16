 2026-05-15T09:36:57.455Z

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LL SO LIVE: Wasserburg Spitzenreiter! – GAP auf Abstiegsplatz

34. Spieltag der Landesliga Südost

von Michel Guddat · Heute, 14:34 Uhr · 0 Leser
Wer krönt sich zum Meister? Wasserburg (li.) oder der TSV 1860 Rosenheim (re.)?
Wer krönt sich zum Meister? Wasserburg (li.) oder der TSV 1860 Rosenheim (re.)? – Foto: mb.presse / Butzhammer

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Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Der Aufstiegskampf in der Landesliga Südost ist bis zum letzten Spieltag spannend! Der TSV 1860 Rosenheim hat weiter alle Trümpfe in der Hand – Wasserburg und Murnau lauern. Außerdem stehen die entscheidenden Begegnungen im Abstiegskampf an.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
1
0

Heute, 14:00 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
2
0

Heute, 14:00 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
0
0

Heute, 14:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
1
2

Heute, 14:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
SVN München
SVN MünchenSVN München
0
1

Heute, 14:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
0
2

Heute, 14:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
1
0

Heute, 14:00 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
1
0

Heute, 14:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
1
1