Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
LL SO LIVE: Wasserburg Spitzenreiter! – GAP auf Abstiegsplatz
34. Spieltag der Landesliga Südost
von Michel Guddat · Heute, 14:34 Uhr · 0 Leser
Wer krönt sich zum Meister? Wasserburg (li.) oder der TSV 1860 Rosenheim (re.)? – Foto: mb.presse / Butzhammer
Der Aufstiegskampf in der Landesliga Südost ist bis zum letzten Spieltag spannend! Der TSV 1860 Rosenheim hat weiter alle Trümpfe in der Hand – Wasserburg und Murnau lauern. Außerdem stehen die entscheidenden Begegnungen im Abstiegskampf an.