LL SO LIVE: Wasserburg führt im Spitzenspiel, SVN schafft Ausgleich

24. Spieltag der Landesliga Südost

von Ferdinand Gehlen · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Mit einem Sieg im Topspiel könnte der TSV Grünwald (grün) bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Wasserburg heranrücken.
Mit einem Sieg im Topspiel könnte der TSV Grünwald (grün) bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Wasserburg heranrücken. – Foto: Markus Nebl

Der TSV 1880 Wasserburg empfängt den TSV Grünwald zum Topspiel, der TSV 1860 Rosenheim will Platz zwei erobern und der FC Wacker München braucht gegen Schlusslicht SVN München Punkte im Abstiegskampf. Alle Spiele am 24. Spieltag der Landesliga Südost im Livticker.

Spiele am Samstag

Der FC Unterföhring schlägt den SV Dornach nach einem umkämpften Spiel. Marvin Kretzschmarr brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung, mit dem knappen Vorsprung ging es auch in die Pause. Im zweiten Durchgang schwächten sich die Dornen selbst. Marko Todorovic sah in der 67. Minute die gelb-rote Karte. Unterföhring nutzte die Überzahl und stellte durch Fabian Porr auf 2:0 (77.).

Die Hausherren gaben sich aber nicht geschlagen und konnten in der Schlussphase durch Junes Amdouni noch einmal verkürzen. Der Ausgleich gelang dem SV Dornach allerdings nicht mehr, somit blieb es beim knappen 2:1-Sieg für den FC Unterföhring, der sein Polster auf die Abstiegsränge damit ausbaut.

SV Dornach – FC Unterföhring 1:2
SV Dornach: Dominik Bertic, René Reiter (70. Manuel Ring), Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard (80. Markus Buck), Felix Partenfelder (56. Hugo Heise), Simon Kampmann, Marko Todorovic, Leon Rexhaj, Adama Diarra, Can Bozoglu (78. Lorenz Scholz), Fabian Aicher (66. Junes Amdouni)
FC Unterföhring: Lorenz Neff, Tivadar Filotas (65. Ove Richter), Darius Awoudja, Kevin-Christopher Flesch, Jona Meiner, Florian Orth, Razvan Marian (84. Maick Antonio), Matej Stjepic (58. Vincent Gmelch), Marvin Kretzschmar (95. Tobias Hohenberger), Clovis Tokoro, Fabian Porr (87. Jakob Klaß)
Tore: 0:1 Marvin Kretzschmar (35.), 0:2 Fabian Porr (77.), 1:2 Junes Amdouni (83.)
Gelb-Rot: Marko Todorovic (91./SV Dornach/)
Gelb-Rot: Hugo Heise (98./SV Dornach/)

Spiel am Freitag

Der Kirchheimer SC konnte sich am Ende über einen relativ ungefährdeten 5:3-Heimsieg freuen. Dabei gingen zunächst die Gäste aus Aubing in Front, als Thomas Graml in der 16. Minute traf. Die Führung hielt nur zehn Minuten, Sami Benrabh konnte ausgleichen. Noch vor der Pause stellte Peter Schmöller vom Punkt die Weichen auf Heimsieg. Die Siegerstraße sollten die Kirchheimer nicht mehr verlassen, nach dem Seitenwechsel erhöhten Roman Prokoph, Jan Köhler und Luca Mauerer innerhalb von einer guten Viertelstunde auf 5:1 (50., 57. und 66.). Im Anschluss traf Nuyan Karsak zunächst ins eigene Tor zum 5:2 (74.), in der Nachspielzeit erzielte Artin Shamolli das 5:3 (90.+5). Aubing konnte jedoch keine weitere Gefahr ausstrahlen. Kirchheim klettert auf Rang sieben, Aubing bleibt Zehnter.

Kirchheimer SC – SV Aubing München 5:3
Kirchheimer SC: Nicolas Beilhardt, Sebastian Zielke, Nuyan Karsak, Luis Sailer Fidalgo, Raphael Schneider, Leon Reilhac (83. Luis Sako), Jan Köhler (90. Marko Ereiz), Luca Mauerer (75. Thomas Branco De Brito), Sami Benrabh (68. Niklas Karlin), Peter Schmöller, Roman Prokoph (68. Marco Flohrs) - Trainer: Steven Toy
SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Vendim Sinani, Michael Appiah (81. Hans Haderecker), Leo Tomic, Abdul Bangura (71. Moritz Räder), Artin Shamolli, Claudio Milican, Andrej Bencke, Daniel Koch (46. Aldin Bajramovic), Alexander Rojek - Trainer: Patrick Ghigani
Schiedsrichter: Fabian Balasch (Burgkirchen) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Thomas Graml (15.), 1:1 Sami Benrabh (26.), 2:1 Peter Schmöller (36. Foulelfmeter), 3:1 Roman Prokoph (50.), 4:1 Jan Köhler (57.), 5:1 Luca Mauerer (65.), 5:2 Nuyan Karsak (73. Eigentor), 5:3 Artin Shamolli (90.+5)