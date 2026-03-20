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LL SO LIVE: Wasserburg Ausrufezeichen im Topspiel – Aubing verliert
26. Spieltag der Landesliga Südost
von Luca Hayden · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Um drei ganz wichtige Punkte geht es am Freitagabend in Wasserburg: Die SpVgg Unterhaching ist zu Gast zum Topspiel. – Foto: Bernhard Schmöller
Kracherduell in der Landesliga Südost. Zum Auftakt des 26. Spieltags empfängt Tabellenführer Wasserburg die SpVgg Unterhaching II, die auf Rang zwei liegt. Außerdem ist Aubing zu Gast in Traunstein, der KSC empfängt Wacker München und Karlsfeld trifft auf Freilassing. Spannung ist garantiert!