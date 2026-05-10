LL SO LIVE: Wahrt Wasserburg seine Aufstiegschance in Schwabing?

Am frühen Sonntagnachmittag muss der TSV 1880 Wasserburg beim FC Schwabing gewinnen, um noch direkt aufsteigen zu können. Danach fordert der SVN Chiemgau Traunstein und die SpVgg Unterhaching II den SV Aubing. Der Spieltag in der Übersicht.
Der FC Wacker München hat sich den Klassenerhalt gesichert und entgeht damit der Relegation. Gegen den TSV Grünwald, der personell mit nur einem Auswechselspieler dünn besetzt war, eröffnete Jasmin Kadiric in der 28. Minute die Tor-Gala. Nur sechs Minuten später war es erneut Kadiric, der auf 2:0 für Wacker erhöhte (34.).
Grünwald kam vor der Pause zwar noch durch Leander Bublitz ran (43.), aber Wacker schoss durch Armando Tischer den nächsten Treffer (51.). In der 67. Minute gab es dann einen Elfmeter für die Gäste, den Yannick Frey verwandelte (67.). Den alten Abstand stellte in der fünften Minute der Nachspielzeit Severin Buchta wieder her (90. +5).
FC Wacker München – TSV Grünwald 4:2
FC Wacker München: Hannes Weyherter, Anto Stipic, David Topic (46. Matija Abazovic), Jonathan Nsanzimana, Lorenz Berntsen, Jannik Bosnjak, Severin Buchta, Plator Doqaj (80. Leonard Fuchs), Armando Tischer (92. Leon Bauer), Jasmin Kadiric (62. Nam Max Nguyen), Mohamad Awata (83. Anes Ziljkic) - Trainer: Fabian Lamotte
TSV Grünwald: Dominik Stanić, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck, Fabian Traub (57. Marcel Kosuch), Daniel Leugner, David Lucksch, Michael Hutterer, Milan Zargar, Yannick Frey, David Halbich, Leander Bublitz - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato
Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Jasmin Kadiric (28.), 2:0 Jasmin Kadiric (34.), 2:1 Leander Bublitz (43.), 3:1 Armando Tischer (51.), 3:2 Yannick Frey (67. Foulelfmeter), 4:2 Severin Buchta (90.+5)
Durch den Sieg des FC Wacker München ist klar, dass der SV Dornach in die Relegation muss. Gegen den TSV Kastl brachte Hugo Heise die abstiegsbedrohten Gäste zwar in Führung (27.), aber diese glichen kurz darauf durch Christoph Hoffmann (33.) aus. Spät in der zweiten Halbzeit gelang den Dornachern dann die erneute Führung durch Simon Reitmayer (78.). Diese hielt erneut nicht lang. Der eingewechselte Sebastian Spinner brachte seine Mannschaft mit seinem letzten Heim-Tor zum Punktgewinn (88.).
TSV Kastl – SV Dornach 2:2
TSV Kastl: Korbinian Frank, Martin Göppinger (51. Anton Kriner), Manuel Kellermann, Daniel Bruckhuber (86. Hannes Langenecker), Samuel Stutz (51. Maximilian Damoser), Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Christoph Hoffmann (71. Sebastian Spinner), Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (80. Jonas Berreiter), Michael Renner - Trainer: Harald Mayer
SV Dornach: Leon Cuni, René Reiter (53. Simon Reitmayer), Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard, Felix Partenfelder, Hugo Heise (69. Adama Diarra), Simon Kampmann, Marko Todorovic, Leon Rexhaj, Can Bozoglu, Lorenz Scholz (24. Fabian Aicher) - Spielertrainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl
Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 215
Tore: 0:1 Hugo Heise (27.), 1:1 Christoph Hoffmann (33.), 1:2 Simon Reitmayer (78.), 2:2 Sebastian Spinner (88.)
Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen kämpft weiter ums pure Überleben. Mit einem Sieg gegen den FC Unterföhring hätte man sich zumindest auf einen Relegationsplatz vorschieben können, doch die Elf unterlag zuhause den Münchnern.
Porr hatte den FC Unterföhring per Doppelpack (4. & 24.) mit 2:0 in Führung gebracht, die Maick Antonio in der31. Minute ausbaute. Damit war die Entscheidung auch schon fast gefallen. Jonas Schrimpf gelang für die Garmisch-Partenkirchener zwar der Treffer zum 1:3, aber mehr gelang ihnen nicht mehr. Zwei Minuten vor Schluss netzte dann Razvan Marian zum 4:1-Auswärtssieg für Unterföhring ein. Garmisch spielt am nächsten Wochenende in Freilassing, Abstiegskonkurrent Karlsfeld empfängt Kastl.
1.FC Garmisch-Partenkirchen – FC Unterföhring 1:4
1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Jakob Jörg, Nicolai Bierling, Philippe Schulz (30. Christoph Schmidt), Sebastian Stechele (30. Moritz Schwarz) (79. Maximilian Heringer), Mouhammadou Ndiaye, Jonas Schrimpf, Christoph Lössl (76. Vitus Wagensonner), Lucas Pfefferle (57. Robin Reiter), Philipp Solleder, Jonas Poniewaz - Trainer: Stefan Schwinghammer
FC Unterföhring: Lorenz Neff, Tivadar Filotas, Hendrik Geiler, Jona Meiner (46. Ove Richter), Emre Gümüs, Luis Fischer, Florian Orth (46. Moritz Erbs), Maick Antonio, Jakob Klaß (61. Razvan Marian), Clovis Tokoro (79. Vincent Gmelch), Fabian Porr (89. Matej Stjepic) - Spielertrainer: Sebastian Fritz - Trainer: Andreas Faber
Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Fabian Porr (4.), 0:2 Fabian Porr (24.), 0:3 Maick Antonio (31.), 1:3 Jonas Schrimpf (58.), 1:4 Razvan Marian (88.)
Der TSV Murnau hat sich über Nacht auf den zweiten Platz geschoben. Im Heimspiel gegen den TSV Eintracht Karlsfeld dauerte es nur bis zur 13. Minute, bis Sanel Dacic für die Drachen einnetzte. Die abstiegsbedrohten Karlsfelder kämpften um wichtige Punkte und hielten lange den knappen Rückstand. In der 81. kam dann jedoch die Spielentscheidung. Murat Höbekkaya erhöhte auf 2:0 für Murnau, Erhard gelang in der Schlussminute noch das 3:0.
TSV Murnau – TSV Eintracht Karlsfeld 3:0
TSV Murnau: Fabio Grund, Phillip Mühlbauer, Christoph Greinwald, Tizian Schatto (46. Luis Zehetmeier), Fabian Heiland, Bastian Adelwart (79. Murat Höbekkaya), Michael Moser (87. Elias Richter), Jannis Braun, Sanel Dacic, Felix Lautenbacher (90. Leon Schlichting), Maximilian Nebl (65. Fabian Erhard) - Trainer: Martin Wagner
TSV Eintracht Karlsfeld: Dario Schmucker, Markus Huber (64. Willhelm Ampenberger), Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Fabian Schäffer (70. Kilian Schestak), Peter Wuthe, Florian Schrattenecker (46. Tobias Beyer), Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn, Lorent Ismajli (26. Deniz Yilmaz), Roman Gertsmann (81. Bastian Kirschner) - Trainer: Florian Hönisch - Trainer: Florian Beutlhauser
Schiedsrichter: Matthias Schubert (Aschheim) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Sanel Dacic (13.), 2:0 Murat Höbekkaya (81.), 3:0 Fabian Erhard (90.)
Noch darf der TSV 1860 Rosenheim nicht Meister der Landesliga Südost nennen, die Zeichen verdichten sich jedoch. Mit dem 3:0-Heimsieg über den ESV Freilassing machte Rosenheim klar Druck auf den TSV 1880 Wasserburg, die am Sonntag beim FC Schwabing München ranmüssen.
Zum Spiel: Edis Muhameti brachte die Hausherren bereits nach zwei Zeigerumdrehungen auf die Siegerstraße, eine halbe Stunde später stellte er auf 2:0. Lange blieb es bei diesem Zwischenstand, ehe Michael Summerer die letzten Zweifel kurz vor Schluss beseitigte (89.). Sollte Wasserburg am Sonntag bei Schwabing München nicht gewinnen, wird Rosenheim auf dem Sofa Meister. Andernfalls hat es der TSV am letzten Spieltag selbst in der Hand, ein Punktgewinn würde dann schon reichen.
TSV 1860 Rosenheim – ESV Freilassing 3:0
TSV 1860 Rosenheim: Jaro Gleißenberger, Steven Khong-In, Simon Fischer, Deniz Ünal (90. Auron Hetemi), Liam Markulin (81. Edon Xhelili), Florian Grundner, Michael Summerer, Zaeem Syed, Edis Muhameti (90. Denis Stojcic), Audai Elghatous (73. Johann Ngounou Djayo), Noah Markulin (85. Luis Lehmann) - Trainer: Wolfgang Schellenberg
ESV Freilassing: Matej Markovic, Markus Prechtl, Christian Niederstrasser, Georg Wieser, Marius Koller (59. Raul Miclos), Maximilian Streibl (30. Rejan Kryezi), Dominik Krein (70. Rodi Hussein), Felix Bischoff, Simon Hafner (67. Molos Bajgora), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (54. Tobias Frisch) - Trainer: Albert Deiter
Schiedsrichter: Saif Fekih (Oberndorf) - Zuschauer: 414
Tore: 1:0 Edis Muhameti (2.), 2:0 Edis Muhameti (33.), 3:0 Michael Summerer (89.)
Gelb-Rot: Felix Bischoff (84./ESV Freilassing/)
Der Kirchheimer SC besiegte den VfB Hallbergmoos-Goldach ebenfalls mit 3:0. Steven Toy traf in der fünften Minute für Kirchheim, Luca Mauerer erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff (42.). Nach etwas mehr als einer Stunde steuerte Marco Flohrs den letzten Treffer der Partie bei. Kirchheim klettert mit dem Sieg vorerst auf den sechsten Platz, Hallbergmoos ist Fünfter.
Kirchheimer SC – VfB Hallbergmoos-Goldach 3:0
Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Florian Rädler (13. Marco Flohrs), Sebastian Zielke, Matthias Ecker (58. Luis Sailer Fidalgo), Raphael Schneider, Steven Toy (80. Thomas Branco De Brito), Marco Wilms (71. Maximilian Baitz), Korbinian Vollmann (66. Sami Benrabh), Jan Köhler, Luca Mauerer, Roman Prokoph - Trainer: Steven Toy
VfB Hallbergmoos-Goldach: Fabian Müske, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Daniel Müller, Valentin Thalmeier (46. Duje Vukman), Tobias Krause, Florian Schmuckermeier (46. David Küttner), Arian Kurmehaj (69. Luke Nauen), Simon Werner (46. Moritz Sassmann), Valentin Bamberger (46. Fabian Diranko) - Spielertrainer: Andreas Giglberger
Schiedsrichter: Felix Wolf (Dietramszell) - Zuschauer: 199
Tore: 1:0 Steven Toy (5.), 2:0 Luca Mauerer (42.), 3:0 Marco Flohrs (64.)