LL SO LIVE: Von Wacker bis SVN - Letzten 6 der Tabelle unter Zugzwang

Wilde Partie im Stadion am Aiport. Der VfB Hallbergmoos und der TSV Murnau trennen sich mit einem 1:1 Unentschieden. Drei Spieler wurden in der engen Partie früher zum Duschen geschickt.

Schwung in die Partie kam erst in der zweiten Halbzeit. David Küttner brachte die Hausherren in Führung (60.). Nur sechs Minuten später antworteten die Gäste. Bastian Adelwart war es, der den Treffer zum 1:1 erzielte (66.). In der Folge flogen mit Tizian Schatto (Murnau), Tobias Krause und Julian Kristo (beide Hallbergmoos) drei Spieler mit gelb-rot vom Platz. Nach 90 Minuten blieb es beim Remis.

VfB Hallbergmoos-Goldach – TSV Murnau 1:1

VfB Hallbergmoos-Goldach: Muck Riedmüller, Carl Opitz, Daniel Müller, Christian Wimmer (63. Valentin Thalmeier), David Küttner (83. Andreas Giglberger), Tobias Krause, Arian Kurmehaj, Johannes Petschner (63. Florian Schmuckermeier), Andreas Kostorz, Simon Werner (86. Luke Nauen), Julian Kristo (75. Duje Vukman) - Spielertrainer: Andreas Giglberger

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Tizian Schatto, Nick Ostler (85. Phillip Mühlbauer), Michael Moser (81. Luis Zehetmeier), Jannis Braun, Sanel Dacic (59. Fabian Erhard), Fabian Heiland, Felix Lautenbacher, Maximilian Nebl (90. Maximilian Wörrle), Murat Höbekkaya (59. Bastian Adelwart) - Trainer: Martin Wagner

Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 280

Tore: 1:0 David Küttner (60.), 1:1 Bastian Adelwart (66.)

Gelb-Rot: Tizian Schatto (72./TSV Murnau/)

Gelb-Rot: Tobias Krause (80./VfB Hallbergmoos-Goldach/)

Gelb-Rot: Julian Kristo (88./VfB Hallbergmoos-Goldach/)