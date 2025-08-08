Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der FC Unterföhring (rotes Trikot) will nach drei Pleiten in Folge wieder punkten. – Foto: Bernhard Schmöller
LL SO LIVE: VfB-Doppelschlag gegen Dornen – Rosenheim führt
Großer Flutlicht-Freitag in der Landesliga Südost: Zum Auftakt empfängt 1860 Rosenheim den 1. FC. Dornach ist zu Gast in Hallbergmoos. Die Haching-Reserve empfängt Kastl. Wasserburg gastiert in Unterföhring, Schwabing in Grünwald. Karlsfeld empfängt Traunstein. Die Spiele in der Übersicht.
