LL SO LIVE: Verfolgerduell in Rosenheim - Aufsteiger unter sich

Der Kirchheimer SC hat den bisherigen Tabellenzweiten TSV 1880 Wasserburg ins Stolpern gebracht. Auf der heimischen Anlage siegte der KSC mit 2:1. Luis Sako brachte die Toy-Elf bereits in der 8. Spielminute in Führung. In der 37. Minute erhöhte Teamkollege Luca Mauerer auf 2:0.

Wasserburg kam in der 51. Minute durch Robin Ungerath zwar noch auf einen Treffer ran, doch am Ende reichte es nicht mehr für einen Punkt. Wasserburg fällt in der Tabelle nach hinten und muss seinen zweiten Tabellenplatz erstmal an Hallbergmoos hergeben.

Kirchheimer SC – TSV 1880 Wasserburg 2:1

Kirchheimer SC: Nicolas Beilhardt, Sebastian Zielke, Marinus Bachleitner, Luis Sailer Fidalgo, Raphael Schneider, Korbinian Vollmann (68. Sami Benrabh), Luis Sako (65. Matthias Ecker), Leon Reilhac (71. Lenny Gremm), Jan Köhler, Luca Mauerer (86. Marco Wilms), Peter Schmöller (71. Roman Prokoph) - Trainer: Steven Toy

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Dominik Brich, Maximilian Biegel (71. Bruno Ferreira Goncalves), Tizian Rudolph (94. Vinzenz Egger), Josef Stellner, George Dumitru (92. Janik Vieregg), Dominik Köck, Danilo Dittrich, Daniel Kononenko (60. Thomas Voglmaier), Robin Ungerath - Co-Trainer: Michael Wallner - Co-Trainer: Maximilian Backa - Trainer: Florian Heller

Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Luis Sako (8.), 2:0 Luca Mauerer (37.), 2:1 Robin Ungerath (51.)