LL SO LIVE: Verfolgerduell in Rosenheim - Aufsteiger unter sich

Am Samstagnachmittag stehen gleich fünf Partien in der Landesliga Südost an. Unter anderem wollen 1860 Rosenheim und der TSV Grünwald im direkten Duell am zweiten Platz dranbleiben. Das und viel mehr im Liveticker.
Der Kirchheimer SC hat den bisherigen Tabellenzweiten TSV 1880 Wasserburg ins Stolpern gebracht. Auf der heimischen Anlage siegte der KSC mit 2:1. Luis Sako brachte die Toy-Elf bereits in der 8. Spielminute in Führung. In der 37. Minute erhöhte Teamkollege Luca Mauerer auf 2:0.
Wasserburg kam in der 51. Minute durch Robin Ungerath zwar noch auf einen Treffer ran, doch am Ende reichte es nicht mehr für einen Punkt. Wasserburg fällt in der Tabelle nach hinten und muss seinen zweiten Tabellenplatz erstmal an Hallbergmoos hergeben.
Kirchheimer SC – TSV 1880 Wasserburg 2:1
Kirchheimer SC: Nicolas Beilhardt, Sebastian Zielke, Marinus Bachleitner, Luis Sailer Fidalgo, Raphael Schneider, Korbinian Vollmann (68. Sami Benrabh), Luis Sako (65. Matthias Ecker), Leon Reilhac (71. Lenny Gremm), Jan Köhler, Luca Mauerer (86. Marco Wilms), Peter Schmöller (71. Roman Prokoph) - Trainer: Steven Toy
TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Dominik Brich, Maximilian Biegel (71. Bruno Ferreira Goncalves), Tizian Rudolph (94. Vinzenz Egger), Josef Stellner, George Dumitru (92. Janik Vieregg), Dominik Köck, Danilo Dittrich, Daniel Kononenko (60. Thomas Voglmaier), Robin Ungerath - Co-Trainer: Michael Wallner - Co-Trainer: Maximilian Backa - Trainer: Florian Heller
Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Luis Sako (8.), 2:0 Luca Mauerer (37.), 2:1 Robin Ungerath (51.)
Kaum ist die SpVgg Unterhaching II Herbstmeister, schon klappt es nicht mehr mit dem Gewinnen. Gegen den bisherigen Tabellendritten setzte es im Top-Spiel eine 2:4-Niederlage. Vor 100 Zuschauern legte der VfB munter los und ging in der 3. Spielminute durch Christian Wimmer in Führung. Samuel Weiß drehte das Spiel mit zwei Treffern (11., 43.) zwar zu Gunsten der SpVgg Unterhaching, doch nach dem Seitenwechsel wurde Haching erneut überrumpelt.
In der 46. Minute gelang Hallbergmoos-Spieler Tobias Krause der Ausgleich, die SpVgg scheinbar noch mit dem Kopf in der Halbzeit. Emil Kierdorfs Treffer brachte den VfB dann wieder in Führung (62.), welche Moritz Sassmann in der Nachspielzeit durch einen Foulelfmeter auf zwei Tore Abstand erhöhte (90.+3).
SpVgg Unterhaching II – VfB Hallbergmoos-Goldach 2:4
SpVgg Unterhaching II: Jakub Staniek, Leo Kainz (46. Jona Meiner), Marcel Martens, Nicolas Böhnke, Marinus Spann, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Alexander Leuthard, Tim Hannemann, Samuel Weiß, Jason Eckl (73. Gabriel Freimuth) - Trainer: Robert Rakaric
VfB Hallbergmoos-Goldach: Henrik Regitnig, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Daniel Müller, Christian Wimmer, David Küttner, Tobias Krause (86. Duje Vukman), Moritz Sassmann (94. Julian Kristo), Arian Kurmehaj (76. Simon Werner), Andreas Kostorz, Emil Kierdorf (69. Florian Schmuckermeier) - Spielertrainer: Andreas Giglberger
Schiedsrichter: Andreas Kloiber (Grainet) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Christian Wimmer (3.), 1:1 Samuel Weiß (11.), 2:1 Samuel Weiß (43.), 2:2 Tobias Krause (46.), 2:3 Emil Kierdorf (62.), 2:4 Moritz Sassmann (90.+3 Foulelfmeter)