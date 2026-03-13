 2026-03-13T07:45:35.464Z

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LL SO LIVE: Verfolgerduell in Hallbergmoos

25. Spieltag der Landesliga Südost

von Luca Hayden · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der VfB Hallbergmoos empfängt am Freitagabend den TSV Murnau.
Der VfB Hallbergmoos empfängt am Freitagabend den TSV Murnau. – Foto: Stefan Schmiedel

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Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Zum Auftakt des 25. Spieltag der Landesliga Südost ist der TSV Murnau zu Gast im Stadion am Airport. Gegen den VfB Hallbergmoos steht ein Verfolgerduell an.

Spiel am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
0
0

Spiele am Samstag

Morgen, 13:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
13:30

Morgen, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
SVN München
SVN MünchenSVN München
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
14:00

Spiele am Sonntag

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
14:00

So., 15.03.2026, 14:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
14:30