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LL SO LIVE: Verfolgerduell in Hallbergmoos
25. Spieltag der Landesliga Südost
von Luca Hayden · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der VfB Hallbergmoos empfängt am Freitagabend den TSV Murnau. – Foto: Stefan Schmiedel