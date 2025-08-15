 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ticker
Der FC Unterföhring startete schlecht in die Saison 2025/2026.
Der FC Unterföhring startete schlecht in die Saison 2025/2026. – Foto: Sven Leifer

LL SO LIVE: Unterföhring gewinnt Kellerduell in Traunstein deutlich

7. Spieltag der Landesliga Südost

Verlinkte Inhalte

Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Am Freitag findet nur ein Spiel der Landesliga Südost statt. Zum Auftakt des 7. Spieltags empfängt der SB Chiemgau Traunstein den FC Unterföhring zum Krisenduell. Beide Teams befinden sich vor dem Spiel auf einem Relegationsplatz.

Spiel am Freitag: Krisenduell in Traunstein

Heute, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
1
4
Abpfiff

Spiele am Samstag: Topspiele in Murnau und Wasserburg

Di., 09.09.2025, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
19:30

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
15:00

Morgen, 13:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
14:00

Spiele am Sonntag: Derby zwischen Schwabing und Aubing

So., 17.08.2025, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
12:30

So., 17.08.2025, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
13:30

Aufrufe: 015.8.2025, 18:30 Uhr
Alexander NikelAutor