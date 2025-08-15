Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der FC Unterföhring startete schlecht in die Saison 2025/2026. – Foto: Sven Leifer
LL SO LIVE: Unterföhring gastiert in Traunstein zum Krisenduell
Am Freitag findet nur ein Spiel der Landesliga Südost statt. Zum Auftakt des 7. Spieltags empfängt der SB Chiemgau Traunstein den FC Unterföhring zum Krisenduell. Beide Teams befinden sich vor dem Spiel auf einem Relegationsplatz.