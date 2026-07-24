 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

LL SO LIVE: Traunstein führt – Unterföhring mit wildem Spiel

2. Spieltag der Landesliga Südost

von Marcel Huse · Heute, 20:16 Uhr · 0 Leser
Führt zum ersten Mal im Spiel – der SB Chiemgau Traunstein.
Führt zum ersten Mal im Spiel – der SB Chiemgau Traunstein. – Foto: Marc Marasescu

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Landesliga Südost
Türkgücü Mün
Eggenfelden
Haching II
Unterföhring

Spätestens nach diesem Wochenende haben alle Teams der Landesliga Südost das erste Spiel "in the books". Am Freitagabend kommt es gleich zu fünf Duellen: Der SV Aubing reist nach Niederbayern und spielt gegen den SSV Eggenfelden, Kastl empfängt die Drachen aus Murnau, der Kirchheimer SC duelliert sich mit dem Absteiger Türkgücü München, Unterföhring empfängt den VfB Hallbergmoos-Goldach und Grünwald trifft auf Traunstein. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
0
1

Heute, 19:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
0
2

Heute, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
0
1

Heute, 19:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
2
2

Heute, 19:30 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
1
2

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
14:00

Morgen, 17:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
17:30

Spiele am Sonntag:

So., 26.07.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
14:00

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
15:00