Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
LL SO LIVE: Traunstein fordert Rosenheim, Grünwald empfängt ESV
28. Spieltag der Landesliga Südost
von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Grünwald will das Aufstiegsrennen mit einem Sieg gegen den ESV Freilassing weiter spannend halten. – Foto: Sven Leifer
Der TSV 1860 Rosenheim will Platz zwei mit einem Sieg gegen den SB Chiemgau Traunstein behaupten, der VfB Hallbergmoos-Goldach empfäng Schlusslicht SVN und der ESV Freilassing ist zu Gast in Grünwald. Der 28. Spieltag der Landesliga Südost im Liveticker.