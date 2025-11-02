LL SO LIVE: Traub erlöst Eintracht – Schwabing dreht Derby gegen SVD

Zum Abschluss des 18. Spieltags in der Landesliga Südost erwartet der FC Schwabing Aufsteiger Dornach zum Derby. Karlsfeld reist zum Kellerduell nach Neuperlach, in Rosenheim steigt das Verfolgerduell zwischen 1860 und Aubing.

Der TSV 1880 Wasserburg entscheidet das Spitzenspiel gegen den VfB Hallbergmoos-Goldach souverän für sich und schiebt sich in der Tabelle auf Platz drei. Die Hausherren legten einen furiosen Start in die Partie hin und gingen bereits in der vierten Minute durch einen Treffer von Janik Vieregg in Führung. Durch zwei weitere Tore von Robin Ungerath in der elften und 27. Minute erhöhte Wasserburg die Führung sogar auf 3:0. Die Gäste konnten kurz vor der Pause in Person von Moritz Sassmann zwar noch einmal verkürzen, im zweiten Durchgang fehlte dann aber die Durchschlagskraft. In der 61. Minute schwächte Hallbergmoos sich dann durch einen Platzverweis gegen Christian Wimmer wegen einer Notbremse noch selbst. Am Ende blieb es beim 3:1-Sieg für den TSV 1880 Wasserburg. Somit ziehen die Gastgeber in der Tabelle an Hallbergmoos vorbei und liegen nun auf dem dritten Tabellenplatz. TSV 1880 Wasserburg – VfB Hallbergmoos-Goldach 3:1

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Matthias Rauscher, Dominik Brich, Maximilian Biegel (89. Bruno Ferreira Goncalves), Josef Stellner, Dominik Köck (46. Leander Haunolder), Danilo Dittrich, Daniel Kononenko (79. Michael Barthuber), Robin Ungerath (83. Vinzenz Egger), Janik Vieregg (58. Thomas Voglmaier)

VfB Hallbergmoos-Goldach: Henrik Regitnig, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Daniel Müller, Christian Wimmer, David Küttner (46. Simon Werner), Tobias Krause, Florian Schmuckermeier (74. Duje Vukman), Moritz Sassmann (79. Julian Kristo), Andreas Kostorz, Emil Kierdorf (63. Arian Kurmehaj)

Tore: 1:0 Janik Vieregg (4.), 2:0 Robin Ungerath (11.), 3:0 Robin Ungerath (27.), 3:1 Moritz Sassmann (43.)

Rot: Christian Wimmer (61./VfB Hallbergmoos-Goldach/)

Der SB Chiemgau Traunstein gewinnt gegen den Kirchheimer SC und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Von Beginn an entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der sich keine Mannschaft einen nennenswerten Vorteil erarbeiten konnte. Nach einer torlosen ersten Hälfte blieb es auch in Halbzeit zwei lange Zeit beim 0:0. Die Entscheidung fiel erst in der 90. Minute, als Andrii Pelypenko der Lucky Punch für Traunstein gelang. Die Gäste lassen die Abstiegsränge damit vorerst hinter sich, der Kirchheimer SC lässt hingegen wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen liegen. Kirchheimer SC – SB Chiemgau Traunstein 0:1

Kirchheimer SC: Nicolas Beilhardt, Sebastian Zielke, Marinus Bachleitner, Luis Sailer Fidalgo (76. Matthias Ecker), Raphael Schneider, Korbinian Vollmann (69. Sami Benrabh), Luis Sako (59. Roman Prokoph), Leon Reilhac, Jan Köhler, Luca Mauerer (85. Marco Flohrs), Peter Schmöller (80. Lenny Gremm)

SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Mihael Paranos, Patrick Dreßl, Peter Horn, Maximilian Hosp (66. Jonas Kranzfelder), Sandro Discetti, Gentian Vokri, Andrii Pelypenko, Lennard Schweder (48. Genti Krasniqi), Arber Tafilaj (96. Stefan Schönberger)

Tore: 0:1 Andrii Pelypenko (90.+1) Fr., 31.10.2025, 19:30 Uhr TSV Murnau TSV Murnau ESV Freilassing Freilassing 3 0 Der TSV Murnau gibt sich im Aufstiegsrennen keine Blöße und schlägt den ESV Freilassing souverän. Maximilian Nebl brachte die Gastgeber in der 13. Minute in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Fabian Erhard auf 2:0. In der Folge ließen die Drachen nichts anbrennen und die 2:0-Führung hatte bis in die Schlussphase Bestand. Unmittelbar vor dem Abpfiff sorgte Konstantin Ott dann mit einem weiteren Treffer für den 3:0-Endstand. Durch den Sieg bleibt der TSV Murnau auf Platz zwei der Landesliga Südost und behauptet seinen Vorsprung auf Rang drei. TSV Murnau – ESV Freilassing 3:0

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Tizian Schatto (85. Leon Schlichting), Samuel Spieß, Georg Kutter, Jannis Braun, Sanel Dacic (84. Konstantin Ott), Felix Lautenbacher, Fabian Erhard (67. Murat Höbekkaya), Maximilian Nebl

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Christian Niederstrasser, Georg Wieser, Aldrin Selimi (73. Leon Windisch), Marius Koller (52. Felix Bischoff), Simon Schlosser, Maximilian Streibl, Dominik Krein (52. Nemanja Radosavljevic), Daniel Aschauer (62. Tobias Frisch), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (46. Rejan Kryezi)

Tore: 1:0 Maximilian Nebl (13.), 2:0 Fabian Erhard (16.), 3:0 Konstantin Ott (90.) Fr., 31.10.2025, 19:30 Uhr TSV Kastl TSV Kastl FC Unterföhring Unterföhring 3 0 Abpfiff Der TSV Kastl gewinnt das Duell gegen den direkten Tabellennachbarn aus Unterföhring und vergrößert sein Polster auf die Abstiegsränge. Nach einer torlosen ersten Hälfte blieb die Partie auch im zweiten Durchgang lange ausgeglichen. Erst in der 71. Minute ging Kastl durch das Tor von Michael Renner in Führung. In der 85. Minute sorgte ein Unterföhringer Eigentor zum 2:0 dann für die Vorentscheidung, bevor Nevio Pichler mit einem Treffer in der Nachspielzeit für den 3:0-Endstand sorgte. TSV Kastl – FC Unterföhring 3:0

TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann, Daniel Bruckhuber, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner (90. Nevio Pichler), Christoph Hoffmann (80. Josef Spermann), Marco Unterholzner, Philipp Hofmann (80. Maximilian Damoser), Timo Oberreiter (62. Lukas Auberger), Michael Renner (85. Anton Kriner)

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Tivadar Filotas (85. Ilias Haouari), Darius Awoudja, Hendrik Geiler, Burhan Bahadir (46. Vincent Gmelch), Emre Gümüs, Florian Orth, Jonas Näther, Maick Antonio, Clovis Tokoro (85. Matej Stjepic), Fabian Porr

Tore: 1:0 Michael Renner (71.), 2:0 Hendrik Geiler (85. Eigentor), 3:0 Nevio Pichler (90.+2) Spiel am Donnerstag

Galavorstellung der SpVgg Unterhaching II zum Auftakt des 18. Spieltags. Die Mannschaft von Trainer Robert Rakaric setze sich gegen Aufsteiger FC Wacker München mit 8:1 durch und festigt die Tabellenführung in der Landesliga Südost. Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start und gingen nach etwas mehr als einer Viertelstunde durch Severin Buchta mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause meldete sich der Spitzenreiter durch einen Doppelschlag von Jason Eckl (39.) und Alexander Leuthard (41.) zurück und ging mit einem 2:1-Vorsprung in die Kabine. Die 80 Zuschauer mussten nach Wiederanpfiff eine Vierstelstunde warten, ehe der Haching-Express an Fahrt aufnahm. Tim Hannemann per Doppelschlag (61./63.), Alexander Leuthard (74.), Philipp Zimmerer (78.) und abermals Hannemann per Doppelpack (80./83.) sorgten für den 8:1-Endstand. SpVgg Unterhaching II – FC Wacker München 8:1

SpVgg Unterhaching II: Jakub Staniek, Marcel Martens, Andreas Schweinsteiger, Marinus Spann, Jona Meiner, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Marc Zimmermann (46. Gabriel Freimuth), Alexander Leuthard, Tim Hannemann, Jason Eckl (46. Leo Kainz) - Trainer: Robert Rakaric

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Anto Stipic (61. Luca Gislimberti), David Topic, Osman Akbulut, Leonard Fuchs (78. Fedja Huskic), Norbert Bzunek, Lorenz Berntsen (51. Noah Kotb), Jannik Bosnjak, Severin Buchta (83. Theodor Ferner), Nsimba Rogério, Nathan Gebretensae (73. Anes Ziljkic) - Trainer: Fabian Lamotte

Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Severin Buchta (16.), 1:1 Jason Eckl (39.), 2:1 Alexander Leuthard (41.), 3:1 Tim Hannemann (61.), 4:1 Tim Hannemann (63.), 5:1 Alexander Leuthard (74.), 6:1 Philipp Zimmerer (78.), 7:1 Tim Hannemann (80.), 8:1 Tim Hannemann (83.)