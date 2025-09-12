 2025-09-10T07:23:22.987Z

Der TSV 1860 Rosenheim empfängt den TSV 1880 Wasserburg.
Der TSV 1860 Rosenheim empfängt den TSV 1880 Wasserburg. – Foto: Bernhard Schmöller

LL SO LIVE: Topspiel-Derby in Rosenheim - Dornach gegen Haching II

11. Spieltag der Landesliga Südost

Am Freitagabend startet der 11. Spieltag der Landesliga Südost. Gleich vier Spiele stehen an. In Rosenheim kommt es unter anderem zum Derby zwischen dem TSV 1860 und dem TSV 1880 Wasserburg. Tabellenführer SpVgg Unterhaching II hat den SV Dornach zu Gast.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
19:00

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
19:00

Heute, 19:30 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
19:30

Spiele am Samstag:

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
SVN München
SVN MünchenSVN München
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
16:00

Morgen, 15:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
14:00

Spiel am Sonntag:

So., 14.09.2025, 14:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
14:30

