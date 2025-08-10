LL SO LIVE: SVN im Aufsteigerduell gegen Aubing chancenlos

Der SV Aubing und der SVN München schließen am Sonntagnachmittag den fünften Spieltag der Landesliga Südost ab. In Aubing steht das Aufsteigerduell an.

Den goldenen Treffer des Tages erzielte Timo Portenkirchner per Strafstoß in der 62. Spielminute vor rund 300 Zuschauern. Neben Freilassing haben auch Grünwald, Rosenheim, und Murnau zehn Zähler nach fünf Partien und stehen damit an der Tabellenführung.

Der ESV Freilassing bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage. Im "Topspiel" gegen den Kirchheimer SC setzt sich die Deiter-Elf mit 1:0 durch und tritt dem Spitzenquartett bei.

Tizian Schatto eröffnete bereits nach sieben Minuten den Torreigen. Georg Kutter erhöhte per Strafstoßtreffer (27. Minute) und Sanel Dacic packte den Deckel kurz vor Pausenpfiff eigentlich schon drauf (45+3).

Der TSV Murnau holt den dritten Sieg im fünften Spiel und klettert zumindest vorerst an die Tabellenspitze, punktgleich mit Rosenheim. Beim Aufsteiger Wacker München gewinnt die Wagner-Elf souverän mit 4:0 und ist damit bestens gerüstet aufs Derby am kommenden Mittwoch in Garmisch.

In der zweiten Hälfte blieb dem Aufsteiger aus München eine noch deftigere Niederlage erspart. Einzig Kutter netzte nochmals ein und markierte mit dem 4:0 in der 65. Spielminute den Endstand.

FC Wacker München – TSV Murnau 0:4

FC Wacker München: Lorenz Stegmüller, Benno Deeken (66. Leonard Fuchs), Leon Bauer, David Topic (46. Nsimba Rogério), Luca Gislimberti (78. Fedja Huskic), Osman Akbulut, Norbert Bzunek, Jannik Bosnjak, Nam Max Nguyen (88. Nicolas Eraso Gomariz), Armando Tischer (70. Theodor Ferner), Noah Kotb - Trainer: Fabian Lamotte

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Tizian Schatto, Luis Zehetmeier (83. Bastian Adelwart), Georg Kutter (69. Konstantin Ott), Jannis Braun, Sanel Dacic, Felix Lautenbacher (46. Lukas Ende), Maximilian Nebl, Murat Höbekkaya (50. Fabian Heiland) (69. Camillo Kaspar) - Trainer: Martin Wagner

Schiedsrichter: Patrick Meixner (Augsburg) - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Tizian Schatto (7.), 0:2 Georg Kutter (27. Handelfmeter), 0:3 Sanel Dacic (45.+3), 0:4 Georg Kutter (65.)

Spiele am Freitag: Dornen drehen Partie - Unterföhring verliert schon wieder

Der TSV 1860 Rosenheim ist weiter auf Kurs. Nach dem knappen 4:3-Sieg gegen den VfB Hallbergmoos in der Vorwoche gewinnt die Elf von Wolfgang Schellenberg auch gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Dabei waren die Hausherren gegen die Elf von Markus Ansorge bereits früh auf Kurs. Nach 17 Minuten lag der Ball im Netz der Gäste. Moritz Schwarz traf ins eigene Tor. Nach dem Seitenwechsel legte Audai Elghatous dann mit seinem fünften Saisontreffer nach und sicherte den Heimsieg. So sichert sich Rosenheim zumindest vorübergehend die Tabellenspitze der Landesliga Südost. Der 1. FC tritt mit vier Punkten aus fünf Spielen auf der Stelle. TSV 1860 Rosenheim – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 2:0

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Deniz Ünal, Malik Salkic, Lucas Gratt, Liam Markulin (87. Konstantin Petrov), Florian Grundner, Michael Summerer, Audai Elghatous (79. Luis Lehmann), Leon Tutic (63. Aini Merepeza), Steven Khong-In, Eren Emirgan (85. Zaeem Syed)

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Jakob Jörg, Nicolai Bierling (22. Vincent Finkert), Moritz Schwarz, Lukas Kunzendorf (46. Mouhammadou Ndiaye), Jonas Schrimpf, Berke Tatlici (64. Gabriel Taffertshofer), Lucas Pfefferle, Philipp Solleder, Jonas Poniewaz (76. Quirin Wellenstein)

Tore: 1:0 Christoph Schmidt (20. Eigentor), 2:0 Audai Elghatous (68.)

Nächster Auswärtscoup für den SV Dornach! Nach dem 3:2-Auswärtserfolg bei Chiemgau Traunstein triumphiert der Aufsteiger trotz eines schlechten Starts auch beim ambitionierten VfB Hallbergmoos. Zunächst legten die Hausherren los. Moritz Sassmann (18.) und Tobias Krause (20.) brachten den VfB in Front. Die Antwort der Gäste passte. Nach 29 Minuten stellte Markus Buck bereits den Anschluss her. Nach der Pause rissen die Gäste dann Spiel dann an sich – und drehten das Spielgeschehen auf den Kopf. Der zur Pause eingewechselte Lorenz Scholz drehte die Partie innerhalb vier Minuten zugunsten der Gäste (58., 62.). Felix Partenfelder machte in der 85. Minute den Deckel drauf. So stehen die Aufsteiger nach fünf Partien mit neun Punkten auf dem fünften Platz. Hallbergmoos bleibt mit vier Punkten bisher hinter den Erwartungen zurück. VfB Hallbergmoos-Goldach – SV Dornach 2:4

VfB Hallbergmoos-Goldach: Tobias Heckl, Carl Opitz (74. Valentin Bamberger), Daniel Müller (83. Léon Schmit), Valentin Thalmeier (46. Alexandros Tzikas), Christian Wimmer, David Küttner, Tobias Krause, Moritz Sassmann (46. Yannick Sassmann), Arian Kurmehaj, Andreas Kostorz, Duje Vukman (63. Jonas Mayr)

SV Dornach: Dominik Bertic, Markus Buck, Maurice Albers, Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard (71. Amin Idrissi), Felix Partenfelder, Manuel Ring (87. Markus Hanusch), Simon Kampmann (79. Dominik Beutler), Leon Rexhaj, Soufian Tauber (46. Lorenz Scholz), Fabian Aicher (81. Can Bozoglu)

Tore: 1:0 Moritz Sassmann (18.), 2:0 Tobias Krause (20.), 2:1 Markus Buck (29.), 2:2 Lorenz Scholz (58.), 2:3 Lorenz Scholz (62.), 2:4 Felix Partenfelder (85.)

Der TSV Grünwald schlägt den FC Schwabing vor heimischem Publikum. Dabei gingen die Hausherren bereits nach drei Minuten durch Laris Stjepanovic in Führung. Daniel Leugner baute diese nach 19. Minuten aus. Den Gästen aus Schwabing reichte der Anschlusstreffer von Giacinto Sibilia in der 25. nicht zu einem Punktgewinn. Grünwald ist so mit zehn Punkten Zweiter, Schwabing mit sieben Zählern Zehnter. TSV Grünwald – FC Schwabing 56 2:1

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Clemens Kubina, Laris Stjepanovic, Fabian Traub (46. Niklas Kern), Leon Sammer (83. Gabriel Wanzeck), Daniel Leugner, Michael Hutterer, David Halbich, Marcel Kosuch (88. Felix Triftshäuser)

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Yannick Schad, Noah Schad, Marvin Nawrath (65. Louis Schmidt), Jonas Jehle, Rafael Hinrichs (83. Korbinian Benkel), Flint Kapusta (65. Ivan Mijatovic), Philipp Schuck, Kasimir Lauber, Giacinto Sibilia, Moritz Wefelmeier

Tore: 1:0 Laris Stjepanovic (3.), 2:0 Daniel Leugner (19.), 2:1 Giacinto Sibilia (25.)

Gelb-Rot: Clemens Kubina (90./TSV Grünwald/)

Nächste Niederlage für den FC Unterföhring. Dem TSV Wasserburg reichte am Freitagabend ein Treffer zum Auswärtssieg beim FCU. Johannes Lindner schoss das Tor des Tages bereits in der 24. Minute. Nach zwei Niederlagen zum Start feiern die Gäste nun den dritten Dreier in Folge. Unterföhring hat nach fünf Spielen erst einmal gewonnen. FC Unterföhring – TSV 1880 Wasserburg 0:1

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Darius Awoudja, Kevin-Christopher Flesch, Taha Bulut (59. Nils Larisch), Burhan Bahadir (42. Emre Gümüs), Luis Fischer, Florian Orth, Jonas Näther (60. Vincent Gmelch), Maick Antonio (79. Ramon Dohmann), Marvin Kretzschmar, Mohamed Majd Al Hosaini (59. Fabian Porr)

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner (48. Matthias Rauscher), Maximilian Biegel, Tizian Rudolph, Leon Simeth, Bruno Ferreira Goncalves (85. Josef Stellner), Jaume Rubio Gonzalez, George Dumitru (90. Tim Deser), Dominik Köck (66. Manuel Kerschbaum), Robin Ungerath, Thomas Voglmaier (71. Vinzenz Egger)

Tore: 0:1 Johannes Lindner (24.)

Gelb-Rot: Darius Awoudja (89./FC Unterföhring/)

Die Reserve der SpVgg Unterhaching gewinnt das Spektakel gegen den TSV Kastl. Durch einen Dreierpack von Jason Eckl (30., 45., 59.) und einen Treffer von Gabriel Freimuth (52.) setzen sich die Youngster am oberen Tabellenende fest. Kastl reichen Tore von Marco Unterholzner (32.), Michael Renner (55.) und Sebastian Spinner (67.) nicht für etwas Zählbares in Neuried. Kastl steht sieglos am Tabellenende. SpVgg Unterhaching II – TSV Kastl 4:3

SpVgg Unterhaching II: José Kohler, Leo Kainz, Marcel Martens, Andreas Schweinsteiger, Marinus Spann, Jona Meiner, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Joel Adilji, Jason Eckl (78. Luca Leitl)

TSV Kastl: Andreas Peller, Daniel Bruckhuber, Samuel Stutz, Manuel Rott (46. Philipp Hofmann), Clemens Greifenstein (58. Josef Spermann), Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann, Marco Unterholzner, Michael Renner (77. Jonas Berreiter), Maximilian Damoser (58. Timo Oberreiter)

Tore: 1:0 Jason Eckl (30.), 1:1 Marco Unterholzner (32.), 2:1 Jason Eckl (45.+4), 3:1 Gabriel Freimuth (52.), 3:2 Michael Renner (55.), 4:2 Jason Eckl (59.), 4:3 Sebastian Spinner (67. Handelfmeter)