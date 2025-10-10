LL SO LIVE: SV Aubing will im Aufstiegsrennen weiter punkten

Am Donnerstagabend empfing die SpVgg Unterhaching II den TSV Grünwald. Die Partie zwischen den zwei Bayernliga-Absteigern ging 5:1 (4:1) aus. Die jungen Vorstädter fuhren den neunten Sieg in Folge ein.

Die Hausherren gingen bereits nach zwei Minuten durch ein Kopfballtor von Eckl in Führung und dominierten ab diesem Zeitpunkt die Partie. Wenige Minuten später kassierte Grünwalds Halbich eine Rote Karte und der TSV musste die Partie in Unterzahl weiterspielen.

Danach schaltete Haching einen Gang höherer: Innerhalb von zehn Minuten fielen drei Tore: Eckl erhöhte auf 2:0 (23.), anschließend kam zweimal Zimmerer zum Abschluss und erzielte mit einem Doppelpack das 4:0 (28./31.). Vor der Halbzeit nutzten die Grünwalder einen Fehlpass der SpVgg und es fiel das 4:1 (39.). Die zweite Hälfte war etwas ruhiger, dennoch konnte sich Hachings Eckl mit einem Hattrick zum 5:1 belohnen und beendete so die Partie (89.).

SpVgg Unterhaching II – TSV Grünwald 5:1

SpVgg Unterhaching II: Jakub Staniek, Leo Kainz, Marcel Martens, Nicolas Böhnke, Andreas Schweinsteiger, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Tim Hannemann (53. Tizian Zimmermann), Samuel Weiß, Jason Eckl

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Laris Stjepanovic, Leon Sammer (46. David Lucksch), Daniel Leugner, Michael Hutterer, David Keller (46. Clemens Kubina), Min-Kook Park (80. Leander Bublitz), David Halbich, Marcel Kosuch

Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Jason Eckl (2.), 2:0 Jason Eckl (23.), 3:0 Philipp Zimmerer (28.), 4:0 Philipp Zimmerer (31.), 4:1 Marcel Kosuch (39.), 5:1 Jason Eckl (89.)

Rot: David Halbich (11./TSV Grünwald/)

