LL SO LIVE: SSV siegt in Schwabing – Cekic scheitert vom Punkt 1. Spieltag der Landesliga Südost von Sarah Georgi · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Türkgücü München startet in die neue Saison. – Foto: Jenni Maul

Am Sonntag geht es in der Landesliga Südost weiter! Zuerste ist Eggenfelden in Schwabing zu Gast, dann startet auch Meisterfavorit Türkgücü München in die neue Saison.

Heute, 14:00 Uhr Türkgücü München Türkgücü Mün VfB Hallbergmoos-Goldach Hallbergmoos 0 0 PUSH

Spiele am Samstag:

Der FC Moosinning und der SV Nord München-Lerchenau lieferten sich zu Beginn der Saison wahrlich eine spektakuläre Partie mit acht Treffern. Nicolai Brugger brachte die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit 1:0 in Führung. Direkt nach Wiederbeginn ging es dann so richtig los. Zuerst glich Karl-Heinz Lappe aus, ehe Andreas Weiß das 2:1 für die Gäste erzielte. Maximilian Siebald stellte nur eine Minute später den 2:2-Ausgleich her. Lappe traf in der 76. Minute zum 3:2 für den SV Nord. Tobias Killer glich in der 85. Minute zum 3:3 aus. Noch in derselben Minute brachte Lappe die Gäste erneut in Führung und schnürte damit seinen Dreierpack. Nico Karger stellte in der Nachspielzeit den 5:3-Endstand her und sicherte dem Aufsteiger somit die ersten drei Zähler. FC Moosinning – SV Nord München-Lerchenau 3:5

FC Moosinning: Daniel Auerweck, Tobias Hartmann, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Antonijo Prgomet, Fabian Ulitzka, Abdelaziz Abdane (85. Liam Fitzpatrick), Mohamed Abdane (76. Tobias Killer), Maximilian Siebald, Elias Faust (55. Yven Bölke), Can Bozoglu - Trainer: Christoph Ball

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Nikolaos Mangasaros (76. Mats Gebelein), Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker (73. Julius Leucht), Medhat Mekhimar, Arbnor Segashi, Dominik Besel, Andreas Weiß (66. Niels Schneider), Hüseyin Gümüs (72. Martin Angermeir), Karl-Heinz Lappe, Nico Karger - Trainer: Peter Zeussel

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Nicolai Brugger (45.+4), 1:1 Karl-Heinz Lappe (46.), 1:2 Andreas Weiß (60.), 2:2 Maximilian Siebald (61.), 2:3 Karl-Heinz Lappe (76.), 3:3 Tobias Killer (85.), 3:4 Karl-Heinz Lappe (85.), 3:5 Nico Karger (90.+3)

Der TSV Murnau und der SV Planegg-Krailling trennten sich am Samstag mit 1:1. Georg Kutter erzielte in der 23. Minute die Führung für die Gastgeber. Nach der Pause glich Mirza Zahirovic in der 52. Minute für die Gäste aus. Weitere Tore fielen im Anschluss nicht mehr. In der Schlussphase musste Planegg-Krailling in Unterzahl weiterspielen. Matej Bonic sah in der 87. Minute die Rote Karte. Am Spielstand änderte sich bis zum Abpfiff nichts mehr. So teilen sich beide Mannschaften die Punkte und haben den ersten Spieltag hinter sich. TSV Murnau – SV Planegg-Krailling 1:1

TSV Murnau: Fabio Grund, Elias Richter, Christoph Greinwald, Philip Jarosch (87. Nicolai Bierling), Luis Zehetmeier (87. Maximilian Nebl), Bastian Adelwart (80. Murat Höbekkaya), Michael Moser (64. Fabian Erhard), Jannis Braun, Felix Lautenbacher, Jonas Schrimpf (55. Sanel Dacic), Georg Kutter - Trainer: Andreas Haidl

SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Leonardo Lajqi, Amani Mbaraka, Luka Karadža, Filip Miskovic (64. Ismaila Coulibaly), Meriton Vrenezi (89. Ivano Križan), Plator Doqaj, Aleksander Demonjic, Vinzenz Wolf - Trainer: Pero Vidak

Schiedsrichter: Patrick Meixner (Augsburg) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Georg Kutter (23.), 1:1 Mirza Zahirovic (52.)

Rot: Matej Bonic (87./SV Planegg-Krailling/) Spiele am Freitag:

Der Kirchheimer SC konnte sein erstes Saisonspiel für sich entscheiden. Gegen den SB Chiemgau Traunstein reichte der Treffer von Roman Prokoph aus der 12. Minute zum knappen Heimsieg. Kirchheim steht über Nacht auf Rang 3, Traunstein ist 16. Kirchheimer SC – SB Chiemgau Traunstein 1:0

Kirchheimer SC: Maximilian Riedmüller, Thomas Branco De Brito (56. Marco Flohrs), Marinus Bachleitner, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi (78. Jerome Tesfaye), Jan Köhler, Luca Mauerer, Sami Benrabh (56. Kerim Özdemir), Can Ritter (86. Benny Zola), Hannes Wimmer, Roman Prokoph (64. Peter Schmöller) - Trainer: Maximilian Riedmüller

SB Chiemgau Traunstein: Kevin Ploc, Mihael Paranos, Maximilian Hosp, Andrii Pelypenko, Jonas Kranzfelder, Genti Krasniqi (81. Valton Avdullahi), Lucas Knauer, Rejan Kryezi (61. Dennis Hrvoic), Nick Schreiber, Thomas Heuschneider (80. Elia Hufnagl), Malte Schorb (89. Noah Hufnagl) - Trainer: Gerald Straßhofer

Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Roman Prokoph (12.)

Rot: Dennis Hrvoic (68./SB Chiemgau Traunstein/)