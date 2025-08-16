 2025-08-14T11:39:53.462Z

Wie reagiert der TSV Murnau (grünes Trikot) auf die klare Pleite gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen?
Wie reagiert der TSV Murnau (grünes Trikot) auf die klare Pleite gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen? – Foto: Markus Nebl

LL SO LIVE: Spitzenspiele in Wasserburg und Murnau – Karlsfeld bei SVD

7. Spieltag der Landesliga Südost

Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Am Samstagnachmittag stehen zwei Topspiele in der Landesliga Südost an. Der TSV Wasserburg empfängt den aktuellen Spitzenreiter ESV Freilassing. Der TSV Murnau empfängt 1860 Rosenheim zum Verfolgerduell. Die Spiele in der Übersicht.

Spiele am Samstag: Topspiele in Murnau und Wasserburg

Heute, 14:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
14:00

Heute, 15:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
15:00

Spiel am Freitag: Krisenduell in Traunstein

Gestern, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
1
4
Abpfiff

Zum Start des siebten Spieltags der Landesliga Südost standen sich der Sportbund Chiemgau Traunstein und der FC Unterföhring gegenüber. Beide Teams legten einen Fehlstart hin. Am Ende siegten die Gäste aus dem Münchner Umland deutlich.

Marvin Kretzschmar und Fabian Porr brachten den FCU Mitte des ersten Durchgangs mit einem Doppelschlag zwischen der 24. und 27. Minute in Front. Zuvor hatte Julian Höllen aufseiten der Traunsteiner eine Topchance ausgelassen.

Auch in der zweiten Halbzeit erwischten die Unterföhringer den besseren Beginn. Wieder war es Kretzschmar, der netzte (52.). 13 Zeigerumdrehungen später kam es für die Hausherren noch dicker. Tahan Bulut stellte auf 4:0. Kurz vor dem Ende betrieb dann Höllen mit seinem Tor nur noch Ergebniskosmetik.

SB Chiemgau Traunstein – FC Unterföhring 1:4
SB Chiemgau Traunstein: Stefan Schönberger, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Emil Tersteegen (73. Michael Steinbacher), Patrick Dreßl (67. Genti Krasniqi), Maximilian Hosp (67. Andrii Pelypenko), Sandro Discetti (46. Arber Tafilaj), Gentian Vokri, Jonas Kranzfelder, Lennard Schweder (63. Jakob Trebesius), Julian Höllen - Trainer: Gentian Vokri
FC Unterföhring: Lorenz Neff, Sahin Bahadir (67. Darius Awoudja), Kevin-Christopher Flesch, Taha Bulut, Tayfun Arkadas (69. Burhan Bahadir), Luis Fischer (67. Clovis Tokoro), Florian Orth, Jonas Näther, Maick Antonio, Marvin Kretzschmar (73. Razvan Marian), Fabian Porr (76. Vincent Gmelch) - Trainer: Sebastian Fritz - Trainer: Tayfun Arkadas
Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau)
Tore: 0:1 Marvin Kretzschmar (24.), 0:2 Fabian Porr (27.), 0:3 Marvin Kretzschmar (52.), 0:4 Taha Bulut (65.), 1:4 Julian Höllen (85.)

Spiele am Sonntag: Derby zwischen Schwabing und Aubing

Morgen, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
12:30

Morgen, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
13:30

Verlegte Spiele:

Di., 09.09.2025, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
19:30

