LL SO LIVE: Spitzenspiele in Wasserburg und Murnau – Karlsfeld bei SVD

Zum Start des siebten Spieltags der Landesliga Südost standen sich der Sportbund Chiemgau Traunstein und der FC Unterföhring gegenüber. Beide Teams legten einen Fehlstart hin. Am Ende siegten die Gäste aus dem Münchner Umland deutlich.

Marvin Kretzschmar und Fabian Porr brachten den FCU Mitte des ersten Durchgangs mit einem Doppelschlag zwischen der 24. und 27. Minute in Front. Zuvor hatte Julian Höllen aufseiten der Traunsteiner eine Topchance ausgelassen.

Auch in der zweiten Halbzeit erwischten die Unterföhringer den besseren Beginn. Wieder war es Kretzschmar, der netzte (52.). 13 Zeigerumdrehungen später kam es für die Hausherren noch dicker. Tahan Bulut stellte auf 4:0. Kurz vor dem Ende betrieb dann Höllen mit seinem Tor nur noch Ergebniskosmetik.

SB Chiemgau Traunstein – FC Unterföhring 1:4

SB Chiemgau Traunstein: Stefan Schönberger, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Emil Tersteegen (73. Michael Steinbacher), Patrick Dreßl (67. Genti Krasniqi), Maximilian Hosp (67. Andrii Pelypenko), Sandro Discetti (46. Arber Tafilaj), Gentian Vokri, Jonas Kranzfelder, Lennard Schweder (63. Jakob Trebesius), Julian Höllen - Trainer: Gentian Vokri

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Sahin Bahadir (67. Darius Awoudja), Kevin-Christopher Flesch, Taha Bulut, Tayfun Arkadas (69. Burhan Bahadir), Luis Fischer (67. Clovis Tokoro), Florian Orth, Jonas Näther, Maick Antonio, Marvin Kretzschmar (73. Razvan Marian), Fabian Porr (76. Vincent Gmelch) - Trainer: Sebastian Fritz - Trainer: Tayfun Arkadas

Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau)

Tore: 0:1 Marvin Kretzschmar (24.), 0:2 Fabian Porr (27.), 0:3 Marvin Kretzschmar (52.), 0:4 Taha Bulut (65.), 1:4 Julian Höllen (85.)