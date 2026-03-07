LL SO LIVE: Spitzenspiel in Wasserburg, Rosenheim jagt Aufstiegsränge

Der Kirchheimer SC konnte sich am Ende über einen relativ ungefährdeten 5:3-Heimsieg freuen. Dabei gingen zunächst die Gäste aus Aubing in Front, als Thomas Graml in der 16. Minute traf. Die Führung hielt nur zehn Minuten, Sami Benrabh konnte ausgleichen. Noch vor der Pause stellte Peter Schmöller vom Punkt die Weichen auf Heimsieg. Die Siegerstraße sollten die Kirchheimer nicht mehr verlassen, nach dem Seitenwechsel erhöhten Roman Prokoph, Jan Köhler und Luca Mauerer innerhalb von einer guten Viertelstunde auf 5:1 (50., 57. und 66.). Im Anschluss traf Nuyan Karsak zunächst ins eigene Tor zum 5:2 (74.), in der Nachspielzeit erzielte Artin Shamolli das 5:3 (90.+5). Aubing konnte jedoch keine weitere Gefahr ausstrahlen. Kirchheim klettert auf Rang sieben, Aubing bleibt Zehnter.

Kirchheimer SC – SV Aubing München 5:3

Kirchheimer SC: Nicolas Beilhardt, Sebastian Zielke, Nuyan Karsak, Luis Sailer Fidalgo, Raphael Schneider, Leon Reilhac (83. Luis Sako), Jan Köhler (90. Marko Ereiz), Luca Mauerer (75. Thomas Branco De Brito), Sami Benrabh (68. Niklas Karlin), Peter Schmöller, Roman Prokoph (68. Marco Flohrs) - Trainer: Steven Toy

SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Vendim Sinani, Michael Appiah (81. Hans Haderecker), Leo Tomic, Abdul Bangura (71. Moritz Räder), Artin Shamolli, Claudio Milican, Andrej Bencke, Daniel Koch (46. Aldin Bajramovic), Alexander Rojek - Trainer: Patrick Ghigani

Schiedsrichter: Fabian Balasch (Burgkirchen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Thomas Graml (15.), 1:1 Sami Benrabh (26.), 2:1 Peter Schmöller (36. Foulelfmeter), 3:1 Roman Prokoph (50.), 4:1 Jan Köhler (57.), 5:1 Luca Mauerer (65.), 5:2 Nuyan Karsak (73. Eigentor), 5:3 Artin Shamolli (90.+5)