Die SpVgg Unterhaching II (rot) will mit einem Sieg den direkten Konkurrenten Rosenheim auf Abstand halten.
Die SpVgg Unterhaching II (rot) will mit einem Sieg den direkten Konkurrenten Rosenheim auf Abstand halten. – Foto: Stefan Schmiedel

LL SO LIVE: Spitzenspiel in Unterhaching, Verfolger im Fernduell

19. Spieltag der Landesliga Südost

Die SpVgg Unterhaching II empfängt den TSV 1860 Rosenheim zum Spitzenspiel, der FC Wacker München ist zu Gast beim VfB Hallbergmoos-Goldach und der TSV Wasserburg fordert den SB Chiemgau Traunstein. Alle Spiele am 19. Spieltag der Landesliga Südost im Liveticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
SpVgg Unterhaching
Haching II
TSV 1860 Rosenheim
1860 Rosenh.
0
0

Heute, 19:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
Hallbergmoos
FC Wacker München
FC Wacker M.
2
0

Heute, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
Traunstein
TSV 1880 Wasserburg
Wasserburg
0
0

Spiele am Samstag:

Morgen, 13:00 Uhr
SV Dornach
SV Dornach
Kirchheimer SC
Kirchheim
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
Karlsfeld
FC Schwabing 56
FC Schwabing
14:00

Morgen, 13:30 Uhr
FC Unterföhring
Unterföhring
SVN München
SVN München
13:30live

Morgen, 14:00 Uhr
ESV Freilassing
Freilassing
TSV Kastl
TSV Kastl
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Grünwald
Grünwald
TSV Murnau
TSV Murnau
14:00

Spiel am Sonntag:

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing
1.FC Garmisch-Partenkirchen
Garmisch-P.
14:30

