Die SpVgg Unterhaching II (rot) will mit einem Sieg den direkten Konkurrenten Rosenheim auf Abstand halten. – Foto: Stefan Schmiedel
LL SO LIVE: Spitzenspiel in Unterhaching, Verfolger im Fernduell
Die SpVgg Unterhaching II empfängt den TSV 1860 Rosenheim zum Spitzenspiel, der FC Wacker München ist zu Gast beim VfB Hallbergmoos-Goldach und der TSV Wasserburg fordert den SB Chiemgau Traunstein. Alle Spiele am 19. Spieltag der Landesliga Südost im Liveticker.