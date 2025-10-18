LL SO LIVE: Spinner schockt dezimierten SV Dornach

Der 16. Spieltag der Landesliga Südost hatte am Freitagabend schon einiges zu bieten. Weiter geht es am Samstag mit den Spielen Dornach gegen Kastl, Unterföhring gegen Garmisch und Freilassing gegen Rosenheim.

Aufsteiger Dornach muss sich knapp dem TSV Kastl geschlagen geben. Lange sah es nach einem torlosen Remis aus, doch dann kassierte der SVD erst eine Gelb-Rote Karte gegen Kampmann und wenige Minuten später den Nackenschlag durch ein spätes Tor von Kastls Spinner.

Garmisch verpasst den Befreiungsschlag in Unterföhring knapp. Durch einen Treffer von Marvin Kretzschmar kurz nach dem Wiederanpfiff und den späten K.O. durch Geiler in der Nachspielzeit darf der FCU über einen Heimdreier und einen Platz im Tabellenmittelfeld jubeln. Garmisch rutscht unter den Strich und braucht dringend Punkte.

Alle drei Treffer an diesem Abend fielen erst im zweiten Spielabschnitt. Andrij Pelypenko brachte den Sportbund nach 66 Minuten zunächst in Front. Die Führung hielt jedoch nicht lange. Nur sechs Zeigerumdrehungen später glich Ishaq Khalil für das Schlusslicht aus und ließ die Gäste aus München sogar von einem Sieg träumen. 14 Minuten darauf folgte dann der große Auftritt von Joker Krasniqi.

Der SB Chiemgau Traunstein hat einen enorm wichtigen Sieg im Kellerduell gegen den SVN München gefeiert. Der eingewechselte Genti Krasniqi sorgte in der Schlussphase für den entscheidenden Treffer.

Das Topspiel zum Auftakt des 16. Spieltags der Landesliga Südost vor knapp 350 Zuschauern ergab keinen Sieger. Der TSV 1880 Wasserburg blieb somit erneut ohne Dreier und verliert weiter Boden auf Spitzenreiter SpVgg Unterhaching II.

Gleichzeitig kommt jedoch auch der FC Schwabing nicht vom Fleck und bleibt hinter den Wasserburger Löwen in der Tabelle. Dabei legten die Gäste aus München einen Start nach Maß hin.

FCS-Torjäger Giacinto Sibilia brachte sein Team in der Anfangsphase in Führung. 20 Minuten später glich auf der Gegenseite TSV-Stürmer Robin Ungerath aus.

Somit ging es mit einem Remis in die Pause. Nach dem Seitenwechsel konnte keines der beiden Teams die Begegnung für sich entscheiden.

TSV 1880 Wasserburg – FC Schwabing 56 1:1

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Dominik Brich, Maximilian Biegel, Tizian Rudolph, Josef Stellner, George Dumitru (85. Leon Simeth), Dominik Köck, Danilo Dittrich, Robin Ungerath (64. Janik Vieregg), Thomas Voglmaier (81. Vinzenz Egger)

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Philippe Göbel, Yannick Schad, Jonas Jehle (82. Noah Becker), Philipp Pirch, Rafael Hinrichs, Louis Schmidt (75. Thomas Hentschel), Flint Kapusta, Bendix Kruse (87. Korbinian Benkel), Giacinto Sibilia

Schiedsrichter: Florian Islinger (Hainsacker) - Zuschauer: 346

Tore: 0:1 Giacinto Sibilia (10.), 1:1 Robin Ungerath (31.)

Eine einseitige Partie in Hallbergmoos. Bis zum Schluss blieben die Gastgeber hoch konzentriert und trugen die drei Punkte über die Ziellinie. Florian Schuckermeier brachte den VfB per Traumtor in Führung. Keine Viertelstunde später krachte es erneut im Tor der Kirchheimer. Tobias Krause verwandelte einen Nachschuss zum 2:0 Pausenstand. Die Hallbergmooser machen da weiter, wo sie vor der Halbzeit aufgehört hatten. David Kütter verwandelt überragend zum 3:0. Erst kurz vor Schluss schossen sich die Gäste auf die Anzeigetafel. Das Tor von Marco Flohrs ist nur noch Ergebniskosmetik. Tabellarisch veränderte das 3:1 wenig. Beide Teams bleiben in der oberen Tabellenhälfte. VfB Hallbergmoos-Goldach – Kirchheimer SC 3:1

VfB Hallbergmoos-Goldach: Henrik Regitnig, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Daniel Müller (82. Valentin Thalmeier), Christian Wimmer, David Küttner, Tobias Krause (73. Duje Vukman), Florian Schmuckermeier (67. Moritz Sassmann), Andreas Kostorz, Simon Werner (46. Arian Kurmehaj), Emil Kierdorf

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe (73. Nicolas Beilhardt), Sebastian Zielke (62. Matthias Ecker), Marinus Bachleitner, Luis Sailer Fidalgo, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi (26. Niklas Karlin), Luis Sako (67. Marco Flohrs), Leon Reilhac, Jan Köhler, Luca Mauerer, Sami Benrabh (59. Lenny Gremm)

Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Florian Schmuckermeier (24.), 2:0 Tobias Krause (40.), 3:0 David Küttner (55.), 3:1 Marco Flohrs (85.)

Bis zum Schluss war die Partie zwischen Grünwald und Wacker München spannend. Gleich nach 10 Minuten ging die Heimelf durch Daniel Leugner in Führung. Die Gäste fanden zehn Minuten später eine Antwort. Armando Tischer glich aus. In der 38. Minute der Rückschlag für die Grünwälder: Gabriel Wanzeck bekam Gelb-Rot. Doch trotz der Unterzahl erhöhte Marcel Kosuch kurz vor der Pause auf 2:1. Der eben genannte Kosuch erhöhte in der 69. Minute auf 3:1. Aber der Anschlusstreffer von Nam Max Nguyen rettete den Münchnern keinen Punkt. Für den Absteiger Grünwald ein wichtiges Zeichen nach oben. Die Aufsteiger aus München bleiben vorerst auf einem sicheren Platz. TSV Grünwald – FC Wacker München 3:2

TSV Grünwald: Tymofii Protsenko, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck, Clemens Kubina, Daniel Leugner, David Lucksch, Michael Hutterer, Marcel Kosuch (77. Felix Triftshäuser), Leander Bublitz (88. Leon Sammer), Laris Stjepanovic

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Leon Bauer, David Topic, Luca Gislimberti, Osman Akbulut, Leonard Fuchs, Lorenz Berntsen, Jannik Bosnjak, Severin Buchta, Armando Tischer (64. Nam Max Nguyen), Jasmin Kadiric (91. Nsimba Rogério)

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 175

Tore: 1:0 Daniel Leugner (10.), 1:1 Armando Tischer (19.), 2:1 Marcel Kosuch (45.+2), 3:1 Marcel Kosuch (69.), 3:2 Nam Max Nguyen (87.)

Gelb-Rot: Gabriel Wanzeck (38./TSV Grünwald/)

Der TSV Murnau musste einen überraschenden Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze hinnehmen. Das Topteam verlor beim Kellerkind TSV Eintracht Karlsfeld, und das auch noch überdeutlich. Zum Spieler des Spiels avancierte Fabian Barth. Die Hausherren erwischten beim schweren Heimspiel einen absoluten Traumstart. Der Dreifachtorschütze brachte seine Mannschaft in Führung, da war nicht einmal eine Minute gespielt. Mit dem Pausenpfiff legte der Offensivspieler nach. Kurz nach der Pause legte Barth sogar noch seinen dritten Streich nach und sorgte damit für die vorzeitige Entscheidung. Georg Kutter brachte die Gäste aus Murnau nach knapp einer Stunde auf das Papier. Doch Roman Gertsmann stellte in der Schlussphase, in der die 150 Zuschauer nochmal einiges geboten bekamen, den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. Kutter brachte Murnau sechs Zeigerumdrehungen später noch einmal heran. Doch zu mehr reichte es nicht mehr. Vor allem nachdem Gertsmann ebenfalls mit seinem zweiten Tor an diesem Abend in der Schlussminute den 5:2-Endstand herstellte. TSV Eintracht Karlsfeld – TSV Murnau 5:2

TSV Eintracht Karlsfeld: Ivan Bagaric, Markus Huber (86. Ivano Križan), Jonas Eicher, Fitim Konjuhi (60. Felix Schimpfermann), Fabian Schäffer (56. Lorent Ismajli), Peter Wuthe, Thomas Ettenberger, Tobias Beyer, Christoph Traub (73. Willhelm Ampenberger), Roman Gertsmann, Fabian Barth (68. Lukas Paunert)

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald (79. Leon Schlichting), Philip Jarosch, Tizian Schatto (46. Konstantin Ott), Samuel Spieß, Georg Kutter, Jannis Braun (46. Murat Höbekkaya), Sanel Dacic, Fabian Heiland (79. Camillo Kaspar), Felix Lautenbacher, Fabian Erhard (79. Maximilian Nebl)

Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Fabian Barth (1.), 2:0 Fabian Barth (44.), 3:0 Fabian Barth (52.), 3:1 Georg Kutter (59.), 4:1 Roman Gertsmann (79.), 4:2 Georg Kutter (85.), 5:2 Roman Gertsmann (90.+1) Spiele am Sonntag: