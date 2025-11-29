 2025-11-28T07:03:18.113Z

Der SV Dornach will sein Polster auf die Abstiegsplätze mit einem Sieg gegen den VfB Hallbergmoos-Goldach ausbauen.
LL SO LIVE: Spektakel in Dornach, Wasserburg jagt Tabellenspitze

22. Spieltag der Landesliga Südost

Der SV Dornach empfängt den VfB Hallbergmoos-Goldach, der FC Wacker München ist zu Gast in Murnau und der TSV 1880 Wasserburg will mit einem Sieg zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Alle Spiele am 22. Spieltag der Landesliga Südost im Liveticker.

Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
SV Dornach
SV Dornach
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-Goldach
3
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-Partenkirchen
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim
0
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 Wasserburg
FC Unterföhring
FC Unterföhring
2
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SC
ESV Freilassing
ESV Freilassing
3
1
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
TSV Murnau
TSV Murnau
FC Wacker München
FC Wacker München
0
0

Spiel am Freitag

Gestern, 18:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56
TSV Grünwald
TSV Grünwald
2
2
Abpfiff

Der FC Schwabing verlor gegen den TSV Grünwald am Ende zwei Punkte. Dabei ging der TSV früh in Führung, als Kapitän Marco Bornhauser nach sechs Minuten traf. Bendix Kruse egalisierte jedoch nur fünf Minuten später. In der 32. Minute flog Grünwalds Torwart Lukas Brandl mit glatt Rot vom Platz, da er den Ball außerhalb des Sechzehners mit der Hand berührte. Erst im zweiten Durchgang nutzte Schwabing die Überzahl, als Yannick Schad in der 49. Minute traf. Der Drops war damit aber nicht gelutscht, Marco Bornhauser hatte in der Nachspielzeit noch eine späte Antwort parat (90.+2). Tabellarisch ändert sich wenig, Grünwald bleibt vorerst Dritter, Schwabing ist nun Fünfter.

FC Schwabing 56 – TSV Grünwald 2:2
FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Yannick Schad, Noah Schad, Jonas Jehle (60. Florian Mayer), Flint Kapusta, Marco Musso (84. Rafael Hinrichs), Philipp Schuck, Bendix Kruse (68. Korbinian Benkel), Maurice Koller (89. Noah Becker), Giacinto Sibilia - Trainer: Steven Zepeda
TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Clemens Kubina, Leon Sammer (46. David Halbich), Daniel Leugner, Michael Hutterer, Felix Triftshäuser, David Keller, Marcel Kosuch, Laris Stjepanovic - Trainer: Sebastian Koch
Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen)
Tore: 0:1 Marco Bornhauser (6.), 1:1 Bendix Kruse (11.), 2:1 Yannick Schad (49.), 2:2 Marco Bornhauser (90.+2)
Rot: Lukas Brandl (32./TSV Grünwald/)

Abgesagte Spiele

Morgen, 13:30 Uhr
SVN München
SVN München
SV Aubing München
SV Aubing München
Abgesagt

Gestern, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau Traunstein
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht Karlsfeld
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
TSV Kastl
TSV Kastl
SpVgg Unterhaching
SpVgg Unterhaching
Abgesagt

