LL SO LIVE: Sichert sich Karlsfeld den Klassenerhalt? – SF vs. GAP

Vorletzter Spieltag in der Landesliga Südost! Während der TSV Wasserburg noch in Richtung des Relegationsplatzes schielt, gilt es für Gegner Traunstein das rettende Ufer zu erreichen. Karlsfeld möchte den Klassenerhalt in Rosenheim endgültig eintüten. Außerdem empfängt Meister und Aufsteiger Schwaig den 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Wir berichten im Live-Ticker.