LL SO LIVE: Schwabing schielt nach oben – SVN empfängt Dornen

Zwei Spiele stehen zum Abschluss des 17. Spieltags am heutigen Sonntag auf dem Programm. Der FC Schwabing erwartet den SB Chiemgau Traunstein, Schlusslicht SVN erwartet den SV Dornach zum Aufsteigerduell.

Spiele am Sonntag: Heute, 12:30 Uhr FC Schwabing 56 FC Schwabing SB Chiemgau Traunstein Traunstein 0 0 PUSH

Heute, 13:30 Uhr SVN München SVN München SV Dornach SV Dornach 13:30 PUSH Spiele am Samstag:

Der TSV Murnau findet zurück in die Erfolgsspur. Nach letztwöchigem 2:5-Fiasko in Karlsfeld gab es einen enorm wichtigen 2:1-Heimerfolg gegenüber dem FC Unterföhring. Dadurch klettert die Wagner-Elf auf den zweiten Platz. Der FCU hingegen rutscht auf Platz 12 ab. Es dauerte bis in die zweite Halbzeit, ehe der erste Treffer fiel. Murat Höbekkaya netzte in der 50. Spielminute zur 1:0-Führung der Gastgeber ein. Sanel Dacic erhöhte in der 69. Minute auf 2:0. Die Gäste kamen durch Hendrik Geiler (72.) zwar nochmal zurück. Ein weiteres Tor blieb ihnen aber verwehrt, sodass die Murnauer das 2:1 über die Zeit brachten. TSV Murnau – FC Unterföhring 2:1

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Tizian Schatto, Samuel Spieß, Georg Kutter, Sanel Dacic (87. Fabian Heiland), Konstantin Ott (58. Fabian Erhard), Felix Lautenbacher, Maximilian Nebl, Murat Höbekkaya (65. Jannis Braun) - Trainer: Martin Wagner

FC Unterföhring: Sebastian Fritz, Tivadar Filotas (72. Ilias Haouari), Darius Awoudja (81. Jakob Klaß), Hendrik Geiler, Burhan Bahadir, Luis Fischer, Florian Orth, Razvan Marian, Maick Antonio (68. Emre Gümüs), Marvin Kretzschmar, Fabian Porr (77. Vincent Gmelch) - Trainer: Andreas Faber

Schiedsrichter: Florian Garr (Wendelskirchen) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Murat Höbekkaya (50.), 2:0 Sanel Dacic (69.), 2:1 Hendrik Geiler (72.)

Der TSV Eintracht Karlsfeld kann den Schwung aus drei Kantersiegen in Folge nicht mitnehmen und verliert beim TSV Kastl mit 1:2. Damit bleiben sie auf einem Abstiegs-Relegationsplatz, Kastl hingegen verschafft sich ein wenig Luft und lässt die Abstiegsplätze in die Ferne rücken. Dabei lief alles nach Plan für die Karlsfelder. Roman Gertsmann erzielte mit seinem ersten Saisontreffer die 1:0-Führung. Diese hielt auch bis in die 70. Spielminute stand und dann wurde es kurios. Innerhalb von einer Minute drehten die Gastgeber die Partie. In der 71. Minute netzte Goalgetter Sebastian Spinner (11. Saisontor), in der 72. Minute war es Christoph Hoffmann. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Schluss. TSV Kastl – TSV Eintracht Karlsfeld 2:1

TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (89. Anton Kriner), Manuel Kellermann (39. Josef Spermann) (89. Anton Kriner), Daniel Bruckhuber, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (62. Lukas Auberger), Michael Renner - Trainer: Harald Mayer

TSV Eintracht Karlsfeld: Ivan Bagaric, Markus Huber (46. Lukas Paunert), Jonas Eicher, Fitim Konjuhi, Fabian Schäffer, Peter Wuthe, Thomas Ettenberger, Tobias Beyer (73. Jonas Kuhn), Christoph Traub (63. Willhelm Ampenberger), Roman Gertsmann (78. Ivano Križan), Fabian Barth (59. Lorent Ismajli) - Trainer: Florian Beutlhauser

Schiedsrichter: David Kern (Röthlein) - Zuschauer: 175

Tore: 0:1 Roman Gertsmann (30.), 1:1 Sebastian Spinner (71.), 2:1 Christoph Hoffmann (72.)

Der TSV Grünwald lässt schon wieder federn und muss einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Bei 1860 Rosenheim setzte es eine deftige 1:4-Niederlage, wodurch man bis auf Platz Acht rutscht. Rosenheim hingegen zieht vorbei bis auf den vierten Rang. Nach einem Doppelschlag von Michael Summerer (17. Minute) und Leonardo Papapicco (19.) ging es mit einem 2:0 für die Gastgeber in die Halbzeit. Grünwald kam besser in die zweite Hälfte und erzielte durch Nick Starke in der 68. Spielminute den Anschlusstreffer. Erst kurz vor Schluss dann die Rosenheimer Entscheidung: erst der erneute Summerer, dann Liam Markulin netzten zum 4:1-Endstand ein. TSV 1860 Rosenheim – TSV Grünwald 4:1

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein (46. Jaro Gleißenberger), Steven Khong-In, Simon Fischer, Adnan Kasumovic, Deniz Ünal, Liam Markulin, Michael Summerer, Edis Muhameti (79. Audai Elghatous), Leonardo Papapicco (76. Noah Markulin), Eren Emirgan (84. Zaeem Syed), Edon Xhelili (76. Lucas Gratt) - Trainer: Wolfgang Schellenberg

TSV Grünwald: Tymofii Protsenko, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck, Clemens Kubina (46. Min-Kook Park), Daniel Leugner, David Lucksch (75. David Keller), Michael Hutterer, Marcel Kosuch, Leander Bublitz, Laris Stjepanovic - Trainer: Sebastian Koch

Schiedsrichter: Maximilian Scheungrab (Aunkirchen) - Zuschauer: 101

Tore: 1:0 Michael Summerer (17.), 2:0 Leonardo Papapicco (19.), 2:1 Nick Starke (68.), 3:1 Michael Summerer (88. Foulelfmeter), 4:1 Liam Markulin (90.+1)

Der FC Wacker feiert einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt. Zuhause gegen den SV Aubing gab es ein wildes 4:3. Damit klettert Wacker auf Rang 13, Aubing hingegen rutscht auf den neunten Platz und verpasst den Sprung ans obere Tabellendrittel. Daniel Koch brachte die Gäste mit seinem Treffer in der 27. Minute in Führung. Durch einen Blitz-Doppelschlag von Leonard Fuchs (41. Minute) und Anes Ziljkic (45.) drehte die Lamotte-Elf die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren besser in die Partie und setzten nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff das 3:1 (Buchta, 47.) drauf. In der. 58. Minute sah zudem Aubinger Faris Hero die rote Karte und wurde frühzeitg zum Duschen geschickt. Daraufhin netzte Jannik Bosnjak (64.) zur geglaubten Entscheidung ein. Doch dem SV Aubin gelangen noch zwei Tore (Bangura, 78.; Shamolli, 90.+1) und die Partie wurde noch einmal spannend. Letztlich blieb es beim 4:3-Endstand. FC Wacker München – SV Aubing München 4:3

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Leon Bauer, Anto Stipic, Osman Akbulut (75. Ian Rausch), Leonard Fuchs, Lorenz Berntsen, Jannik Bosnjak (83. Nicolas Eraso Gomariz), Severin Buchta (88. Fedja Huskic), Nsimba Rogério, Armando Tischer (68. Theodor Ferner), Anes Ziljkic (72. Adrian Lahi) - Trainer: Fabian Lamotte

SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Vendim Sinani, Kevin Nsimba (50. Faris Hero), Michael Appiah, Hans Haderecker (65. Ben Damoah), Aldin Bajramovic (50. Artin Shamolli), Claudio Milican, Daniel Koch, Balthasar Zimmermann (50. Abdul Bangura), Alexander Rojek (65. Leo Tomic) - Trainer: Patrick Ghigani

Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Daniel Koch (27.), 1:1 Leonard Fuchs (41.), 2:1 Anes Ziljkic (45.), 3:1 Severin Buchta (47.), 4:1 Jannik Bosnjak (64.), 4:2 Abdul Bangura (78.), 4:3 Artin Shamolli (90.+1)

Rot: Faris Hero (58./SV Aubing München/)