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LL SO LIVE: Schwabing in Kirchheim - Tabellenführer gastiert beim FCU
32. Spieltag im Live-Ticker
von Lara Marjanovic · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Schwabing gastiert in Kirchheim – Foto: Martin Alberer, Marc Marasescu