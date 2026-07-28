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LL SO LIVE: Schwabing empfängt Hallbergmoos - FCU gegen KSC
3. Spieltag der Landesliga Südost
von Sarah Georgi · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Aubing trifft auf den FC Wacker München. – Foto: Dieter Metzler
Englische Woche in der Landesliga Südost. Am Dienstagabend trifft der SV Aubing auf den FC Wacker München, Schwabing empfängt Hallbergmoos. Der Tabellenführer FC Unterföhring empfängt den Kirchheimer SC. Alle Spiele in der Übersicht.