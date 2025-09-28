LL SO LIVE: Schwabing dreht Partie erneut - Aubing führt wieder

Das Topspiel zwischen dem TSV Murnau und dem TSV Wasserburg endete mit 1:1. Felix Lautenbacher brachte die Gastgeber in der 54. Minute in Front, Daniel Kononenko antworte in Minute 71. Wasserburg bleibt auf dem dritten Platz, Murnau ist weiterhin Fünfter.

Der zweite Gewinner im Keller heißt FC Garmisch-Partenkirchen. Lukas Ende erwischte einen Sahnetag, er erzielte alle drei Treffer gegen den SB Chiemgau Traunstein (44., 47. und 50.). Lennard Schweder konnte in der 67. Minute zwar verkürzen, die Niederlage konnte nicht mehr abgewendet werden. Mit den drei Punkten kann GAP die Abstiegszone verlassen, Traunstein fällt auf Rang 16 zurück.

Der FC Wacker München konnte im Abstiegskampf drei Punkte über den TSV Eintracht Karlsfeld einfahren. Jasmin Kadiric netzte im zweiten Durchgang für Wacker (53.), nur drei Minuten später glich Peter Wuthe aus. In der 82. Minute entschied Norbert Bzunek die Partie, er verwandelte einen Elfmeter. Wacker springt auf den ersten Abstiegs-Relegationsplatz (15. Platz), Karlsfeld bleibt Vorletzter (17.).

Nullnummer! Der TSV Rosenheim kam beim SV Dornach nicht über ein 0:0. hinaus. Einzige Auffälligkeit: Dornachs Keeper Leon Cuni flog in der 81. Minute mit Rot vom Platz. Rosenheim konnte die Überzahl nicht ausnutzen, der Rückstand auf den Tabellenführer Unterhaching II beträgt nun fünf Punkte. Dornach steht nun auf dem 13. Platz.

Unentschieden zwischen dem VfB Hallbergmoos und dem TSV Grünwald. Für beide Teams ging es in dieser Partie darum, den Anschluss an die Reserve der SpVgg Unterhaching möglichst zu halten und sich in der Tabelle weiter oben festzusetzen. Am Ende gehen beide Mannschaften mit einem Punkt nach Hause. Vor 230 Zuschauern war es Emil Kierdorf, der die Heim-Elf in Führung brachte (43.).

Kurz vor dem Pausenpfiff gelang dem TSV Grünwald jedoch der Ausgleich durch Marcel Kosuch (43.). In der zweiten Hälfte wurde es zwar immer wieder spannend, aber kein Team brachte den Ball mehr im gegnerischen Kasten unter. Wegen einer gelb-roten Karte gegen Moritz Sassmann in der 91. Minute beendete der Gastgeber die Partie zu zehnnt

VfB Hallbergmoos-Goldach – TSV Grünwald 1:1

VfB Hallbergmoos-Goldach: Tobias Heckl, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Christian Wimmer, Tobias Krause (80. Simon Werner), Florian Schmuckermeier (91. Andreas Giglberger), Moritz Sassmann, Andreas Kostorz, Emil Kierdorf (64. Arian Kurmehaj), Valentin Bamberger (69. Yannick Sassmann) - Trainer: Andreas Giglberger

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck, Clemens Kubina, Laris Stjepanovic, Daniel Leugner, Michael Hutterer, David Keller, Min-Kook Park (66. David Lucksch), David Halbich, Marcel Kosuch - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen) - Zuschauer: 230

Tore: 1:0 Emil Kierdorf (16.), 1:1 Marcel Kosuch (43.)

Gelb-Rot: Moritz Sassmann (91./VfB Hallbergmoos-Goldach/)