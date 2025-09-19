 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Markus Ansorge und der 1. FC Garmisch-Partenkirchen muss auswärts beim TSV Wasserburg antreten.
Markus Ansorge und der 1. FC Garmisch-Partenkirchen muss auswärts beim TSV Wasserburg antreten. – Foto: Oliver Rabuser

LL SO LIVE: Rosenheim vor Debakel – Zweimal Rot in fünf Minuten

12. Spieltag der Landesliga Südost

Verlinkte Inhalte

Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Volles Programm in der Landesliga Südost und die Top-Teams sind auswärts gefordert! Haching II trifft auf Karlsfeld, Rosenheim ist in Traunstein gefordert, Murnau muss nach Kirchheimer, Aubing nach Unterföhring. Grünwald will in Freilassing nachlegen. Außerdem trifft Wasserburg auf ein kriselndes Garmisch-Partenkirchen. Wir berichten Live-Ticker.

Morgen, 13:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
13:00

Spiele am Sonntag:

So., 21.09.2025, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
12:30

So., 21.09.2025, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
13:30

Aufrufe: 019.9.2025, 19:50 Uhr
Michel GuddatAutor