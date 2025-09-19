Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Markus Ansorge und der 1. FC Garmisch-Partenkirchen muss auswärts beim TSV Wasserburg antreten. – Foto: Oliver Rabuser
LL SO LIVE: Rosenheim vor Debakel – Zweimal Rot in fünf Minuten
Volles Programm in der Landesliga Südost und die Top-Teams sind auswärts gefordert! Haching II trifft auf Karlsfeld, Rosenheim ist in Traunstein gefordert, Murnau muss nach Kirchheimer, Aubing nach Unterföhring. Grünwald will in Freilassing nachlegen. Außerdem trifft Wasserburg auf ein kriselndes Garmisch-Partenkirchen. Wir berichten Live-Ticker.