 2026-05-06T12:44:31.715Z

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LL SO LIVE: Rosenheim siegt deutlich - auch Kirchheim auf Kurs

33. Spieltag der Landesliga Südost

von Paul Ruser · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Kann der TSV 1860 Rosenheim heute wieder jubeln?
Kann der TSV 1860 Rosenheim heute wieder jubeln? – Foto: Sven Leifer

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Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Am Freitagabend will Rosenheim in der Partie gegen Freilassing einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Außerdem duellieren sich Kirchheim und Hallbergmoos-Goldach. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
3
0
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
3
0
Abpfiff

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
16:00

Spiele am Sonntag

So., 10.05.2026, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
12:30

So., 10.05.2026, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
13:30

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
14:00