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LL SO LIVE: Rosenheim siegt deutlich - auch Kirchheim auf Kurs
33. Spieltag der Landesliga Südost
von Paul Ruser · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Kann der TSV 1860 Rosenheim heute wieder jubeln? – Foto: Sven Leifer
Am Freitagabend will Rosenheim in der Partie gegen Freilassing einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Außerdem duellieren sich Kirchheim und Hallbergmoos-Goldach. Der Spieltag in der Übersicht.