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LL SO LIVE: Rosenheim schießt sich in letzter Sekunde zum Meister!
34. Spieltag der Landesliga Südost
von Michel Guddat · Heute, 15:58 Uhr · 0 Leser
Der TSV 1860 Rosenheim feiert in der letzten Sekunde den Aufstieg in die Bayernliga. – Foto: Sven Leifer
Der Aufstiegskampf in der Landesliga Südost ist bis zum letzten Spieltag spannend! Der TSV 1860 Rosenheim hat weiter alle Trümpfe in der Hand – Wasserburg und Murnau lauern. Außerdem stehen die entscheidenden Begegnungen im Abstiegskampf an.