 2026-05-15T09:36:57.455Z

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LL SO LIVE: Rosenheim schießt sich in letzter Sekunde zum Meister!

34. Spieltag der Landesliga Südost

von Michel Guddat · Heute, 15:58 Uhr · 0 Leser
Der TSV 1860 Rosenheim feiert in der letzten Sekunde den Aufstieg in die Bayernliga.
Der TSV 1860 Rosenheim feiert in der letzten Sekunde den Aufstieg in die Bayernliga. – Foto: Sven Leifer

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Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Der Aufstiegskampf in der Landesliga Südost ist bis zum letzten Spieltag spannend! Der TSV 1860 Rosenheim hat weiter alle Trümpfe in der Hand – Wasserburg und Murnau lauern. Außerdem stehen die entscheidenden Begegnungen im Abstiegskampf an.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
2
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
2
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
0
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
1
7
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
SVN München
SVN MünchenSVN München
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
4
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
2
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
3
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
5
2
Abpfiff