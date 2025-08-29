LL SO LIVE: Rosenheim legt vor - Haching II in Front

Der VfB Hallbergmoos feiert einen Last-Minute-Sieg im Sechs-Punkte-Spiel gegen den FC Unterföhring. Durch ein Kopfballtor von Jonas Mayr in der 89. Spielminute gewannen die Hausherren. Damit klettert der VfB vorerst auf Rang neun. Der FCU hingegen rutscht bis auf Rang zwölf ab.

Der TSV 1860 Rosenheim siegt im Spitzenspiel ohne Mühe. Gegen den FC Schwabing gab es einen 3:0-Heimerfolg. Durch den Dreier zieht 1860 an Schwabing vorbei und hält vorerst Rang drei inne. Der FCS hingegen rutscht auf Rang vier, könnte aber im Laufe des Spieltags noch weiter runterfallen.

Es dauerte bis in die 31. Spielminute, ehe das erste Tor fiel. Michael Summerer brachte die 1:0-Führung. Kurz vor der Halbzeit traf Eren Emirgan zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel war es dann erneut Emirgan, der den Deckel draufpackte (47.).

TSV 1860 Rosenheim – FC Schwabing 56 3:0

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Deniz Ünal (85. Auron Hetemi), Fabien Ngounou Djayo, Lucas Gratt, Liam Markulin, Florian Grundner, Michael Summerer, Audai Elghatous (60. Edis Muhameti), Leon Tutic (63. Luis Lehmann), Steven Khong-In (88. Adnan Kasumovic), Eren Emirgan (82. Leonardo Papapicco) - Trainer: Wolfgang Schellenberg

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl (62. Thomas Hentschel), Yannick Schad, Noah Schad, Jonas Jehle, Florian Mayer, Philipp Pirch (46. Yan Bohuta), Louis Schmidt, Kasimir Lauber (62. Maurice Koller), Moritz Wefelmeier, Ivan Mijatovic (83. Noah Becker) - Trainer: Steven Zepeda

Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 221

Tore: 1:0 Michael Summerer (31.), 2:0 Eren Emirgan (43.), 3:0 Eren Emirgan (47.)