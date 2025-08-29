 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ticker
Während der FC Unterföhring (li.) beim VfB Hallbergmoos ran muss, ist der Aufsteiger Dornach (re.) bei Absteiger Grünwald zu Gast.
Während der FC Unterföhring (li.) beim VfB Hallbergmoos ran muss, ist der Aufsteiger Dornach (re.) bei Absteiger Grünwald zu Gast. – Foto: Sven Leifer

LL SO LIVE: Rosenheim legt vor - Haching II in Front

9. Spieltag im Liveticker

Verlinkte Inhalte

Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Der 9. Spieltag der Landesliga Südost steht vor der Tür. Gleich vier Partien gibt es am Freitagabend zum Auftakt. Unter anderem kommt es in Grünwald zum Duell Absteiger gegen Aufsteiger. Alle Spiele im Liveticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
2
1
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
1
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
1
0
Abpfiff

Der VfB Hallbergmoos feiert einen Last-Minute-Sieg im Sechs-Punkte-Spiel gegen den FC Unterföhring. Durch ein Kopfballtor von Jonas Mayr in der 89. Spielminute gewannen die Hausherren. Damit klettert der VfB vorerst auf Rang neun. Der FCU hingegen rutscht bis auf Rang zwölf ab.

Heute, 19:30 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
3
0
Abpfiff

Der TSV 1860 Rosenheim siegt im Spitzenspiel ohne Mühe. Gegen den FC Schwabing gab es einen 3:0-Heimerfolg. Durch den Dreier zieht 1860 an Schwabing vorbei und hält vorerst Rang drei inne. Der FCS hingegen rutscht auf Rang vier, könnte aber im Laufe des Spieltags noch weiter runterfallen.

Es dauerte bis in die 31. Spielminute, ehe das erste Tor fiel. Michael Summerer brachte die 1:0-Führung. Kurz vor der Halbzeit traf Eren Emirgan zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel war es dann erneut Emirgan, der den Deckel draufpackte (47.).

TSV 1860 Rosenheim – FC Schwabing 56 3:0
TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Deniz Ünal (85. Auron Hetemi), Fabien Ngounou Djayo, Lucas Gratt, Liam Markulin, Florian Grundner, Michael Summerer, Audai Elghatous (60. Edis Muhameti), Leon Tutic (63. Luis Lehmann), Steven Khong-In (88. Adnan Kasumovic), Eren Emirgan (82. Leonardo Papapicco) - Trainer: Wolfgang Schellenberg
FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl (62. Thomas Hentschel), Yannick Schad, Noah Schad, Jonas Jehle, Florian Mayer, Philipp Pirch (46. Yan Bohuta), Louis Schmidt, Kasimir Lauber (62. Maurice Koller), Moritz Wefelmeier, Ivan Mijatovic (83. Noah Becker) - Trainer: Steven Zepeda
Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 221
Tore: 1:0 Michael Summerer (31.), 2:0 Eren Emirgan (43.), 3:0 Eren Emirgan (47.)

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
SVN München
SVN MünchenSVN München
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
16:00

Spiel am Sonntag:

So., 31.08.2025, 14:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
14:30

Aufrufe: 029.8.2025, 16:34 Uhr
Tim HempflingAutor