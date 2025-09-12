Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der TSV 1860 Rosenheim empfängt den TSV 1880 Wasserburg. – Foto: Bernhard Schmöller
LL SO LIVE: Rosenheim, Grünwald und Haching II in Führung
Am Freitagabend startet der 11. Spieltag der Landesliga Südost. Gleich vier Spiele stehen an. In Rosenheim kommt es unter anderem zum Derby zwischen dem TSV 1860 und dem TSV 1880 Wasserburg. Tabellenführer SpVgg Unterhaching II hat den SV Dornach zu Gast.