Allgemeines
Der FC Unterföhring (rotes Trikot) will nach drei Pleiten in Folge wieder punkten.
Der FC Unterföhring (rotes Trikot) will nach drei Pleiten in Folge wieder punkten. – Foto: Bernhard Schmöller

LL SO LIVE: Rosenheim empfängt 1. FC – Nächster Dornach-Coup beim VfB?

5. Spieltag der Landesliga Südost

Großer Flutlicht-Freitag in der Landesliga Südost: Zum Auftakt empfängt 1860 Rosenheim den 1. FC. Dornach ist zu Gast in Hallbergmoos. Die Haching-Reserve empfängt Kastl. Wasserburg gastiert in Unterföhring, Schwabing in Grünwald. Karlsfeld empfängt Traunstein. Die Spiele in der Übersicht.

Spiele am Freitag: Wasserburg zu Gast in Unterföhring – Hallbergmoos empfängt Dornen – FCS in Grünwald

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
19:00

Heute, 19:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
19:00

Heute, 19:30 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
19:30

Heute, 19:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
19:30

Heute, 20:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
20:00

Spiele am Samstag: Murnau gastiert bei Wacker München – Freilassing empfängt KSC

Morgen, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
14:00

Morgen, 16:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
16:00

Spiele am Sonntag: Bleibt Aubing gegen SVN München weiter ungeschlagen?

So., 10.08.2025, 14:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
SVN München
SVN MünchenSVN München
14:30

