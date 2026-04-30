 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ticker

LL SO LIVE: Rosenheim dreht die Partie - Kastl ist erfolgreich

32. Spieltag im Live-Ticker

von Lara Marjanovic · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Schwabing gastiert in Kirchheim
Schwabing gastiert in Kirchheim – Foto: Martin Alberer, Marc Marasescu

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Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Am Donnerstagabend stehen drei Partien in der Landesliga Südost an: Kastl gastiert in Traunstein, Kirchheim empfängt Schwabing und der Spitzenreiter aus Rosenheim ist in Unterföhring zu Gast.

Spiele am Donnerstag:

Heute, 20:00 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
2
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
1
3
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
1
2

Spiele am Samstag:

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
SVN München
SVN MünchenSVN München
14:00

Sa., 02.05.2026, 13:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
13:00

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
14:00

Sa., 02.05.2026, 16:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
16:00

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
14:00

Spiel am Sonntag:

So., 03.05.2026, 14:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
14:30