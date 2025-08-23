LL SO LIVE: Remis im Topspiel - Murnau schießt VfB ab

Der SV Dornach empfängt den ESV Freilassing. – Foto: Sven Leifer

Am 8. Spieltag in der Landesliga Südost ist der TSV Wasserburg nach einem Sieg gegen den SV Aubing an die Tabellenspitze gesprungen. Der TSV Kastl ließ dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen keine Chance. Am Samstag findet das Verfolgerduell zwischen dem SV Dornach und dem ESV Freilassing statt. Zudem gastiert der VfB Hallbergmoos-Goldach beim TSV Murnau.

Spiele am Samstag:

Spiele am Sonntag:

Nicht den Hauch einer Chance hatte der 1. FC Garmisch-Partenkirchen bei seinem Gastspiel beim TSV Kastl. Vor 235 Zuschauern gingen die Gäste durch Moritz Müller zunächst in Führung. Dadurch ließen sich die Gastgeber jedoch nicht beeindrucken. Sechs Tore schenkten die Männer von Harald Mayer ihrem Gegner ein. Sebastian Spinner trug sich dabei gleich zweimal in die Torschützenliste ein. TSV Kastl – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 6:1

TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann (80. Jonas Berreiter), Daniel Bruckhuber, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Josef Spermann (62. Samuel Stutz), Christoph Hoffmann (70. Maximilian Damoser), Marco Unterholzner (80. Raphael Kamhuber), Philipp Hofmann (70. Timo Oberreiter), Michael Renner - Trainer: Martin Göppinger - Trainer: Harald Mayer

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Nicolai Bierling, Elian Schmitt, Lukas Kunzendorf (83. Sebastian Stechele), Jonas Schrimpf, Quirin Wellenstein (55. Mouhammadou Ndiaye), Philipp Solleder (62. Christoph Lössl), Robin Reiter (83. Engin Kournaz), Jonas Poniewaz, Moritz Müller - Trainer: Markus Ansorge

Schiedsrichter: Matthias Putz (Perlesreut) - Zuschauer: 235

Tore: 0:1 Moritz Müller (21.), 1:1 Philipp Hofmann (29.), 2:1 Dominik Grothe (32.), 3:1 Sebastian Spinner (40.), 4:1 Michael Renner (47.), 5:1 Sebastian Spinner (58.), 6:1 Timo Oberreiter (90.)

Der TSV Wasserburg bleibt Spitzenreiter. Gegen den SV Aubing München drehten die Gastgeber einen Rückstand. Den Führungstreffer der Gäste durch Thomas Graml drehten George Dumitru und Daniel Kononeko in eine 3:1-Führung. In der Nachspielzeit verkürzte Thomas Graml noch einmal für die Gäste. TSV 1880 Wasserburg – SV Aubing München 3:2

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Matthias Rauscher, Maximilian Biegel, Tizian Rudolph, Leon Simeth (87. Dominik Brich), Bruno Ferreira Goncalves (78. Josef Stellner), Jaume Rubio Gonzalez, George Dumitru, Dominik Köck (82. Johannes Lindner), Thomas Voglmaier (55. Robin Ungerath), Vinzenz Egger (55. Daniel Kononenko) - Trainer: Florian Heller

SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Vendim Sinani, Gabriel Slipac, Michael Appiah (75. Abdulbassit Djobo), Aldin Bajramovic, Leo Tomic (85. Milonga José), Abdul Bangura (85. Filippos Koliantzas), Claudio Milican (70. Moritz Räder), Faris Hero, Lionel Ndasi (73. Abdelilah Erraji) - Trainer: Patrick Ghigani

Schiedsrichter: Philipp Spateneder (Anzenkirchen) - Zuschauer: 365

Tore: 0:1 Thomas Graml (42.), 1:1 George Dumitru (66.), 2:1 Daniel Kononenko (67.), 3:1 George Dumitru (74.), 3:2 Thomas Graml (90.+4)

Echte Comeback-Qualitäten bewies der TSV Grünwald bei seinem Gastspiel in Traunstein. Die Gastgeber führten durch die Treffer von Michael Steinbacher und Arber Tafilag nach 22. Minuten bereits mit 2:0. Marcel Kosuch und Leander Bublitz glichen für die Gäste aus Grünwald aus. Den Siegtreffer für Grünwald erzielte David Halbich in der Nachspielzeit per Elfmeter. SB Chiemgau Traunstein – TSV Grünwald 2:3

SB Chiemgau Traunstein: Stefan Schönberger, Hannes Kraus, Alexander Dreßl (60. Lennard Schweder), Emil Tersteegen (82. Peter Horn), Patrick Dreßl, Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (69. Sandro Discetti), Jonas Kranzfelder, Arber Tafilaj, Julian Höllen, Michael Steinbacher (66. Genti Krasniqi) (74. Elia Hufnagl) - Trainer: Gentian Vokri

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Daniel Leugner, Michael Hutterer, Felix Triftshäuser, David Keller, David Halbich, Niklas Kern (74. Leander Bublitz), Marcel Kosuch - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 280

Tore: 1:0 Michael Steinbacher (6.), 2:0 Arber Tafilaj (22.), 2:1 Marcel Kosuch (59.), 2:2 Leander Bublitz (83.), 2:3 David Halbich (90.+5 Foulelfmeter)

Rot: Julian Höllen (11./SB Chiemgau Traunstein/)

Ein Sechs-Tore-Spektakel lieferten sich der TSV Eintracht Karlsfeld und der FC Unterföhring. Die Gäste aus Unterföhring gingen durch Hendrik Geiler früh in Führung. Diesen Rückstand drehte Jonas Kuhn mit einem Doppelpack zugunsten der Gastgeber. Noch vor der Pause sorgten die Treffer von Marvin Kretzschmar und Fabian Porr für die erneute Führung für die Elf von Trainer Sebastian Fritz. Für die Entscheidung sorgte Clovis Tokoro in der 74. Minute. TSV Eintracht Karlsfeld – FC Unterföhring 2:4 TSV Eintracht Karlsfeld: Fabio di Salvo, Markus Huber (60. Cedric Drath), Jonas Eicher (46. Thomas Ettenberger), Felix Schimpfermann, Kerubel Kuflu (60. Florian Schrattenecker), Fabian Schäffer (70. Alexander Figler), Peter Wuthe, Jonas Kuhn, Tobias Beyer, Christoph Traub, Fabian Barth (80. Fabio Meikis) - Trainer: Fabio Meikis - Trainer: Christoph Traub - Trainer: Florian Beutlhauser

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Darius Awoudja, Sahin Bahadir, Taha Bulut, Hendrik Geiler (76. Matej Stjepic), Tayfun Arkadas (82. Emre Gümüs), Burhan Bahadir, Florian Orth, Jonas Näther (87. Razvan Marian), Marvin Kretzschmar (65. Clovis Tokoro), Fabian Porr (91. Vincent Gmelch) - Trainer: Sebastian Fritz - Trainer: Tayfun Arkadas

Schiedsrichter: Fabian Jürschik (Obermichelbach) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Hendrik Geiler (14.), 1:1 Jonas Kuhn (18.), 2:1 Jonas Kuhn (36.), 2:2 Marvin Kretzschmar (42.), 2:3 Fabian Porr (44.), 2:4 Clovis Tokoro (74.) Spiel am Donnerstag: