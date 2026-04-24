 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ticker

LL SO LIVE: Nachbarschaftsduell in Unterföhring eröffnet Spieltag

31. Spieltag im Live-Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 17:58 Uhr · 0 Leser
Der FC Unterföhring hat keine Chancen mehr auf den Aufstieg.
Der FC Unterföhring hat keine Chancen mehr auf den Aufstieg. – Foto: Sven Leifer

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Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Für den FC Unterföhring und den FC Schwabing geht es an den verbleibenden Spieltagen nur noch um die "Goldene Ananas". Zum Auftakt des 31. Spieltags der Landesliga Südost geht es für die Tabellennachbarn im direkten Duell um die besten Plätze in der Endabrechnung.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
1
0

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
16:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
14:00

Spiele am Sonntag:

So., 26.04.2026, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
13:30

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
14:00

So., 26.04.2026, 14:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
14:30