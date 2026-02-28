 2026-02-20T12:29:42.904Z

LL SO LIVE: Nach Trainerposse: Wie startet Garmisch-Partenkirchen?

23. Spieltag der Landesliga Südost

von Luca Hayden · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Garmisch-Partenkirchen muss zum Auftakt zum VfB Hallbergmoos.
Garmisch-Partenkirchen muss zum Auftakt zum VfB Hallbergmoos. – Foto: Oliver Rabuser

Die Landesliga Südost ist zurück! Den Auftakt macht die Partie des FC Unterföhring gegen Traunstein. Außerdem startet Garmisch-Partenkirchen nach dem vergangenen Trainerchaos ins Pflichtspieljahr 2026.

Spiele am Samstag

Heute, 13:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
1
0

Heute, 14:00 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
14:00

Heute, 14:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
14:00

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
SVN München
SVN MünchenSVN München
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
14:30