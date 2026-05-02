LL SO LIVE: Murnau zerlegt Dornach – Karlsfeld schockt GAP

Der TSV Murnau trifft auswärts auf den SV Dornach. – Foto: Markus Nebl

Es geht in die heiße Phase! Am 32. Spieltag kämpft der SV Dornach gegen den Aufstiegsaspirant Murnau um den Klassenerhalt. Wasserburg steht gegen Schlusslicht SVN München unter Druck. Grünwald empfängt Haching II im brisanten Nachbarschaftsduell. Die Live-Ticker im Überblick.

Spiele am Samstag:

Heute, 14:00 Uhr TSV 1880 Wasserburg Wasserburg SVN München SVN München 5 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr TSV Grünwald Grünwald SpVgg Unterhaching Haching II 3 4 PUSH

Spiele am Donnerstag:

Der Kirchheimer SC blieb auch am Donnerstagabend weiterhin ungeschlagen. Die Elf von Steven Toy ließ seit fünf Partien keine Punkte mehr liegen und gewann am 32. Spieltag gegen den FC Schwabing. Marco Flohrs brachte die Gastgeber in Führung (25.). Giacinto Sibilia erzielte noch vor der Pause das 1:1 (31.), doch Jan Köhler erhöhet auf 2:1 (43.) und besiegelte so den Heimsieg der Kirchheimer. Im zweiten Durchgang fielen keine Tore. An der Tabellensituation änderte sich dennoch nicht: Kirchheim befindet sich mit 54 Punkten auf dem 7. Platz und Schwabing verbleibt mit 48 Zählern auf dem Konto einen Platz drunter.

Kirchheimer SC – FC Schwabing 56 2:1

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Matthias Ecker (71. Thomas Branco De Brito), Marinus Bachleitner, Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz (52. Raphael Schneider), Marco Flohrs (74. Marco Wilms), Jan Köhler, Luca Mauerer, Sami Benrabh, Roman Prokoph - Trainer: Steven Toy

FC Schwabing 56: Valentin Meyer, Konstantin Steinmaßl, Yannick Schad, Nicolas Reinhart (73. Korbinian Benkel), Flint Kapusta, Marco Musso (46. Jonas Jehle), Philipp Schuck, Maurice Koller (80. Rafael Hinrichs), Niklas Tatzer (55. Moritz Wefelmeier), Giacinto Sibilia, Tom Julius Schütte (72. Thomas Hentschel) - Trainer: Steven Zepeda

Schiedsrichter: Gabriel Rau - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Marco Flohrs (25.), 1:1 Giacinto Sibilia (31.), 2:1 Jan Köhler (43.)

Der TSV Kastl gastierte in Traunstein und jubelte vor 386 Zuschauern über einen 3:1-Auswärtssieg. Der erste Durchgang blieb torlos. Nach Anpfiff der zweiten Halbzeit nah die Partie Fahrt auf: Michael Renner erzielte das 1:0 aus Sicht der Gäste (56.), ehe Sebastian Spinner etwas später auf 2:0 erhöhte (59.). Kenan Smajlovic ließ die Gastgeber noch einmal auf die Wende hoffe mit seinem Treffer zum 1:2 (75.), doch Renner besiegelte mit einem Doppelpack (76.) den 3:1- Auswärtssieg des TSV Kastl. SB Chiemgau Traunstein – TSV Kastl 1:3

SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Alexander Dreßl (86. Noah Hufnagl), Mihael Paranos, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp, Sandro Discetti, Gentian Vokri, Kenan Smajlovic, Julian Höllen, Michael Steinbacher (63. Andrii Pelypenko) - Spielertrainer: Gentian Vokri

TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (8. Daniel Bruckhuber), Manuel Kellermann, Samuel Stutz (83. Anton Kriner), Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner (90. Nevio Pichler), Christoph Hoffmann, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (89. Maximilian Damoser), Michael Renner - Trainer: Harald Mayer

Schiedsrichter: David Kern (Röthlein) - Zuschauer: 386

Tore: 0:1 Michael Renner (56.), 0:2 Sebastian Spinner (59.), 1:3 Kenan Smajlovic (75.), 0:3 Michael Renner (75.)