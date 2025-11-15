LL SO LIVE: Murnau siegt - GAP trotzt Haching II - zwei Kantersiege

Spiele am Samstag:

In Kastl standen sich mit dem TSV und dem TSV Grünwald zwei der aktuell besten Teams der Liga gegenüber. Die Gäste aus dem Münchner Umland entschieden eine furiose Partie schlussendlich deutlich für sich.

Die erste Hälfte war ein Hin und Her. Marcel Kosuch sorgte nach vier Zeigerumdrehungen für einen Blitzstart. Laris Stjepanovic baute diesen Mitte der ersten Halbzeit sogar noch aus. Kastl zeigte sich davon jedoch nicht sonderlich beeindruckt.

Die Hausherren glichen mit einem Doppelschlag noch vor dem Pausenpfiff aus. Clemens Greifenstein verkürzte zunächst. Mit dem Pausenpfiff egalisierte Sebastian Spinner aus elf Metern.

Die zweite Hälfte ging ähnlich turbulent weiter. Kastl konnte das hohe Tempo des Bayernliga-Absteigers jedoch nicht mehr mitgehen. Daniel Leugner und Kapitän Marco Bornhauser stellten den alten Zwei-Tore-Vorsprung mit zwei Treffern binnen drei Minuten wieder her.

Stjepanovic legte in der Folge seine Tore zwei und drei an diesem Nachmittag nach und bescherte Grünwald somit einen Kantersieg. Dadurch bleibt der TSV weiter oben dran.