LL SO LIVE: Murnau führt

Der TSV Grünwald will im Verfolgerduell mit 1860 Rosenheim wieder vorne in der Tabelle angreifen. – Foto: Sven Leifer

Am Samstagnachmittag stehen gleich fünf Partien in der Landesliga Südost an. Unter anderem wollen 1860 Rosenheim und der TSV Grünwald im direkten Duell am zweiten Platz dranbleiben. Das und viel mehr im Liveticker.

Spiele am Samstag:

Der TSV Grünwald lässt schon wieder federn und muss einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Bei 1860 Rosenheim setzte es eine deftige 1:4-Niederlage, wodurch man bis auf Platz Acht rutscht. Rosenheim hingegen zieht vorbei bis auf den vierten Rang. Nach einem Doppelschlag von Michael Summerer (17. Minute) und Leonardo Papapicco (19.) ging es mit einem 2:0 für die Gastgeber in die Halbzeit. Grünwald kam besser in die zweite Hälfte und erzielte durch Nick Starke in der 68. Spielminute den Anschlusstreffer. Erst kurz vor Schluss dann die Rosenheimer Entscheidung: erst der erneute Summerer, dann Liam Markulin netzten zum 4:1-Endstand ein. TSV 1860 Rosenheim – TSV Grünwald 4:1

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein (46. Jaro Gleißenberger), Steven Khong-In, Simon Fischer, Adnan Kasumovic, Deniz Ünal, Liam Markulin, Michael Summerer, Edis Muhameti (79. Audai Elghatous), Leonardo Papapicco (76. Noah Markulin), Eren Emirgan (84. Zaeem Syed), Edon Xhelili (76. Lucas Gratt) - Trainer: Wolfgang Schellenberg

TSV Grünwald: Tymofii Protsenko, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck, Clemens Kubina (46. Min-Kook Park), Daniel Leugner, David Lucksch (75. David Keller), Michael Hutterer, Marcel Kosuch, Leander Bublitz, Laris Stjepanovic - Trainer: Sebastian Koch

Schiedsrichter: Maximilian Scheungrab (Aunkirchen) - Zuschauer: 101

Tore: 1:0 Michael Summerer (17.), 2:0 Leonardo Papapicco (19.), 2:1 Nick Starke (68.), 3:1 Michael Summerer (88. Foulelfmeter), 4:1 Liam Markulin (90.+1)

Der FC Wacker feiert einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt. Zuhause gegen den SV Aubing gab es ein wildes 4:3. Damit klettert Wacker auf Rang 13, Aubing hingegen rutscht auf den neunten Platz und verpasst den Sprung ans obere Tabellendrittel. Daniel Koch brachte die Gäste mit seinem Treffer in der 27. Minute in Führung. Durch einen Blitz-Doppelschlag von Leonard Fuchs (41. Minute) und Anes Ziljkic (45.) drehte die Lamotte-Elf die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren besser in die Partie und setzten nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff das 3:1 (Buchta, 47.) drauf. In der. 58. Minute sah zudem Aubinger Faris Hero die rote Karte und wurde frühzeitg zum Duschen geschickt. Daraufhin netzte Jannik Bosnjak (64.) zur geglaubten Entscheidung ein. Doch dem SV Aubin gelangen noch zwei Tore (Bangura, 78.; Shamolli, 90.+1) und die Partie wurde noch einmal spannend. Letztlich blieb es beim 4:3-Endstand. FC Wacker München – SV Aubing München 4:3

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Leon Bauer, Anto Stipic, Osman Akbulut (75. Ian Rausch), Leonard Fuchs, Lorenz Berntsen, Jannik Bosnjak (83. Nicolas Eraso Gomariz), Severin Buchta (88. Fedja Huskic), Nsimba Rogério, Armando Tischer (68. Theodor Ferner), Anes Ziljkic (72. Adrian Lahi) - Trainer: Fabian Lamotte

SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Vendim Sinani, Kevin Nsimba (50. Faris Hero), Michael Appiah, Hans Haderecker (65. Ben Damoah), Aldin Bajramovic (50. Artin Shamolli), Claudio Milican, Daniel Koch, Balthasar Zimmermann (50. Abdul Bangura), Alexander Rojek (65. Leo Tomic) - Trainer: Patrick Ghigani

Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Daniel Koch (27.), 1:1 Leonard Fuchs (41.), 2:1 Anes Ziljkic (45.), 3:1 Severin Buchta (47.), 4:1 Jannik Bosnjak (64.), 4:2 Abdul Bangura (78.), 4:3 Artin Shamolli (90.+1)

Rot: Faris Hero (58./SV Aubing München/)