LL SO LIVE: Murnau führt

Am Samstagnachmittag stehen gleich fünf Partien in der Landesliga Südost an. Unter anderem wollen 1860 Rosenheim und der TSV Grünwald im direkten Duell am zweiten Platz dranbleiben. Das und viel mehr im Liveticker.
Der TSV Grünwald lässt schon wieder federn und muss einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Bei 1860 Rosenheim setzte es eine deftige 1:4-Niederlage, wodurch man bis auf Platz Acht rutscht. Rosenheim hingegen zieht vorbei bis auf den vierten Rang.
Nach einem Doppelschlag von Michael Summerer (17. Minute) und Leonardo Papapicco (19.) ging es mit einem 2:0 für die Gastgeber in die Halbzeit. Grünwald kam besser in die zweite Hälfte und erzielte durch Nick Starke in der 68. Spielminute den Anschlusstreffer. Erst kurz vor Schluss dann die Rosenheimer Entscheidung: erst der erneute Summerer, dann Liam Markulin netzten zum 4:1-Endstand ein.
TSV 1860 Rosenheim – TSV Grünwald 4:1
TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein (46. Jaro Gleißenberger), Steven Khong-In, Simon Fischer, Adnan Kasumovic, Deniz Ünal, Liam Markulin, Michael Summerer, Edis Muhameti (79. Audai Elghatous), Leonardo Papapicco (76. Noah Markulin), Eren Emirgan (84. Zaeem Syed), Edon Xhelili (76. Lucas Gratt) - Trainer: Wolfgang Schellenberg
TSV Grünwald: Tymofii Protsenko, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck, Clemens Kubina (46. Min-Kook Park), Daniel Leugner, David Lucksch (75. David Keller), Michael Hutterer, Marcel Kosuch, Leander Bublitz, Laris Stjepanovic - Trainer: Sebastian Koch
Schiedsrichter: Maximilian Scheungrab (Aunkirchen) - Zuschauer: 101
Tore: 1:0 Michael Summerer (17.), 2:0 Leonardo Papapicco (19.), 2:1 Nick Starke (68.), 3:1 Michael Summerer (88. Foulelfmeter), 4:1 Liam Markulin (90.+1)
Der FC Wacker feiert einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt. Zuhause gegen den SV Aubing gab es ein wildes 4:3. Damit klettert Wacker auf Rang 13, Aubing hingegen rutscht auf den neunten Platz und verpasst den Sprung ans obere Tabellendrittel.
Daniel Koch brachte die Gäste mit seinem Treffer in der 27. Minute in Führung. Durch einen Blitz-Doppelschlag von Leonard Fuchs (41. Minute) und Anes Ziljkic (45.) drehte die Lamotte-Elf die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren besser in die Partie und setzten nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff das 3:1 (Buchta, 47.) drauf. In der. 58. Minute sah zudem Aubinger Faris Hero die rote Karte und wurde frühzeitg zum Duschen geschickt.
Daraufhin netzte Jannik Bosnjak (64.) zur geglaubten Entscheidung ein. Doch dem SV Aubin gelangen noch zwei Tore (Bangura, 78.; Shamolli, 90.+1) und die Partie wurde noch einmal spannend. Letztlich blieb es beim 4:3-Endstand.
FC Wacker München – SV Aubing München 4:3
FC Wacker München: Hannes Weyherter, Leon Bauer, Anto Stipic, Osman Akbulut (75. Ian Rausch), Leonard Fuchs, Lorenz Berntsen, Jannik Bosnjak (83. Nicolas Eraso Gomariz), Severin Buchta (88. Fedja Huskic), Nsimba Rogério, Armando Tischer (68. Theodor Ferner), Anes Ziljkic (72. Adrian Lahi) - Trainer: Fabian Lamotte
SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Vendim Sinani, Kevin Nsimba (50. Faris Hero), Michael Appiah, Hans Haderecker (65. Ben Damoah), Aldin Bajramovic (50. Artin Shamolli), Claudio Milican, Daniel Koch, Balthasar Zimmermann (50. Abdul Bangura), Alexander Rojek (65. Leo Tomic) - Trainer: Patrick Ghigani
Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Daniel Koch (27.), 1:1 Leonard Fuchs (41.), 2:1 Anes Ziljkic (45.), 3:1 Severin Buchta (47.), 4:1 Jannik Bosnjak (64.), 4:2 Abdul Bangura (78.), 4:3 Artin Shamolli (90.+1)
Rot: Faris Hero (58./SV Aubing München/)
Vierte Niederlage in Folge für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Die 1:3-Niederlage zuhause gegen den ESV Freilassing verschärft die Tabellensituation - vier Punkte fehlen mittlerweile schon auf einen direkten Nicht-Abstiegsplatz. Freilassing hingegen macht es sich im Mittelfeld der Tabelle gemütlich.
Mark Kremer (achte Spielminute) und Timo Portenkirchner eröffneten die Partie für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel kam der FC durch Philipp Solleder noch einmal ran (77.), das letzte Wort hatten aber wieder die Gäste. Leon Windisch packte in der ersten Minute der Nachspielzeit den Deckel endgültig drauf.
1.FC Garmisch-Partenkirchen – ESV Freilassing 1:3
1.FC Garmisch-Partenkirchen: Jakob Erhard, Christoph Schmidt, Nicolai Bierling, Elian Schmitt, Jonas Schrimpf, Christoph Lössl (52. Philipp Solleder), Lucas Pfefferle (75. Berke Tatlici), Patrik Cerovečki (46. Robin Reiter), Jonas Poniewaz, Gabriel Taffertshofer (65. Philippe Schulz), Lukas Ende - Trainer: Stefan Schwinghammer
ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Christian Niederstrasser, Georg Wieser, Aldrin Selimi (54. Rejan Kryezi), Marius Koller, Simon Schlosser, Maximilian Streibl, Dominik Krein (67. Simon Hafner), Daniel Aschauer (54. Tobias Frisch), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (85. Leon Windisch) - Trainer: Albert Deiter
Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Mark Kremer (8.), 0:2 Timo Portenkirchner (29.), 1:2 Philipp Solleder (77.), 1:3 Leon Windisch (90.+1)
Der Kirchheimer SC hat den bisherigen Tabellenzweiten TSV 1880 Wasserburg ins Stolpern gebracht. Auf der heimischen Anlage siegte der KSC mit 2:1. Luis Sako brachte die Toy-Elf bereits in der 8. Spielminute in Führung. In der 37. Minute erhöhte Teamkollege Luca Mauerer auf 2:0.
Wasserburg kam in der 51. Minute durch Robin Ungerath zwar noch auf einen Treffer ran, doch am Ende reichte es nicht mehr für einen Punkt. Wasserburg fällt in der Tabelle nach hinten und muss seinen zweiten Tabellenplatz erstmal an Hallbergmoos hergeben.
Kirchheimer SC – TSV 1880 Wasserburg 2:1
Kirchheimer SC: Nicolas Beilhardt, Sebastian Zielke, Marinus Bachleitner, Luis Sailer Fidalgo, Raphael Schneider, Korbinian Vollmann (68. Sami Benrabh), Luis Sako (65. Matthias Ecker), Leon Reilhac (71. Lenny Gremm), Jan Köhler, Luca Mauerer (86. Marco Wilms), Peter Schmöller (71. Roman Prokoph) - Trainer: Steven Toy
TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Dominik Brich, Maximilian Biegel (71. Bruno Ferreira Goncalves), Tizian Rudolph (94. Vinzenz Egger), Josef Stellner, George Dumitru (92. Janik Vieregg), Dominik Köck, Danilo Dittrich, Daniel Kononenko (60. Thomas Voglmaier), Robin Ungerath - Co-Trainer: Michael Wallner - Co-Trainer: Maximilian Backa - Trainer: Florian Heller
Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Luis Sako (8.), 2:0 Luca Mauerer (37.), 2:1 Robin Ungerath (51.)
Kaum ist die SpVgg Unterhaching II Herbstmeister, schon klappt es nicht mehr mit dem Gewinnen. Gegen den bisherigen Tabellendritten setzte es im Top-Spiel eine 2:4-Niederlage. Vor 100 Zuschauern legte der VfB munter los und ging in der 3. Spielminute durch Christian Wimmer in Führung. Samuel Weiß drehte das Spiel mit zwei Treffern (11., 43.) zwar zu Gunsten der SpVgg Unterhaching, doch nach dem Seitenwechsel wurde Haching erneut überrumpelt.
In der 46. Minute gelang Hallbergmoos-Spieler Tobias Krause der Ausgleich, die SpVgg scheinbar noch mit dem Kopf in der Halbzeit. Emil Kierdorfs Treffer brachte den VfB dann wieder in Führung (62.), welche Moritz Sassmann in der Nachspielzeit durch einen Foulelfmeter auf zwei Tore Abstand erhöhte (90.+3).
SpVgg Unterhaching II – VfB Hallbergmoos-Goldach 2:4
SpVgg Unterhaching II: Jakub Staniek, Leo Kainz (46. Jona Meiner), Marcel Martens, Nicolas Böhnke, Marinus Spann, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Alexander Leuthard, Tim Hannemann, Samuel Weiß, Jason Eckl (73. Gabriel Freimuth) - Trainer: Robert Rakaric
VfB Hallbergmoos-Goldach: Henrik Regitnig, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Daniel Müller, Christian Wimmer, David Küttner, Tobias Krause (86. Duje Vukman), Moritz Sassmann (94. Julian Kristo), Arian Kurmehaj (76. Simon Werner), Andreas Kostorz, Emil Kierdorf (69. Florian Schmuckermeier) - Spielertrainer: Andreas Giglberger
Schiedsrichter: Andreas Kloiber (Grainet) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Christian Wimmer (3.), 1:1 Samuel Weiß (11.), 2:1 Samuel Weiß (43.), 2:2 Tobias Krause (46.), 2:3 Emil Kierdorf (62.), 2:4 Moritz Sassmann (90.+3 Foulelfmeter)