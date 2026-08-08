LL SO LIVE: Murnau empfängt Wacker – Hallbergmoos beim EVS

Murnau spielt gegen Wacker. – Foto: Elena Alzinger

Und auch am Samstag rollt der Ball in der Landesliga Südost. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Der FC Moosinning konnte gegen den SSV Eggenfelden den zweiten Saisonsieg einfahren. Georg Ball steuerte den goldenen Treffer zum 1:0-Heimsieg kurz vor der Pause bei (45.). Moosinning schiebt sich mit den drei Punkten auf den siebten Platz, Eggenfelden bleibt mit nur drei Zählern aus fünf Partien auf dem vorletzten Platz der Tabelle.

FC Moosinning – SSV Eggenfelden 1:0

FC Moosinning: Paul Reiser, Tobias Hartmann (60. Liam Fitzpatrick), Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Georg Ball, Fabian Ulitzka, Felix Meier, Mohamed Abdane (77. Stefan Haas), Tobias Killer (79. Elias Faust), Mert Güzelarslan (79. Luca Neske), Can Bozoglu (77. Yven Bölke) - Trainer: Christoph Ball

SSV Eggenfelden: Patrick Alramseder, Bernhardt Maier, Daniel Bruckhuber, Christoph Damböck (86. Dominik Schäffler), Simon Schie, Ankido Abraham, Blin Kelmendi (64. Alexander Matschi), Yehor Kosiachenko, Laurin Hansbauer, Kevin Bergter, Benedikt Huber - Trainer: Daniel Blindhuber

Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Georg Ball (45.)

Der VfB Forstinning und Türkgücü München trennten sich mit 1:1. Dimitar Kirchev brachte die Hausherren in der 39. Minute in Front, Mohamed Bekaj konnte nahe der Ein-Stunden-Marke ausgleichen. In der 74. Minute flog Türkgücüs Sahin Bahadir mit gelb-rot vom Platz, Forstinning konnte die anschließende Überzahl aber nicht in einen weiteren Treffer ummünzen. Forstinning klettert mit dem Punktgewinn zumindest über Nacht auf den dritten Platz, Türkgücü ist nun Sechster. VfB Forstinning – Türkgücü München 1:1

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Karlo Milicevic, Yazar Taskin (79. Julian Kristo), Emir Yildirim, Aleksandar Aco Novakovic, Luca Mancusi, Michele Cosentino (88. Ante Basic), Antonio Saponaro - Trainer: Gerhard Lösch

Türkgücü München: Lukas Brandl, Sahin Bahadir, Jannik Fippl, Mohamed Bekaj, Burhan Bahadir, Marin Pudic (24. Mert Sahin), Amar Cekic, Atilla Arkadas, Mohamad Awata, Alexander Rojek (81. Cengiz Basaran), Luan Redzepi (58. Abdulrahman Hassirou) - Trainer: Slaven Skeledzic

Schiedsrichter: Leopold Kellner (Oberhinkofen) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Dimitar Kirchev (39.), 1:1 Mohamed Bekaj (62.)

Gelb-Rot: Sahin Bahadir (74./Türkgücü München/) Abgesagt

Spiele am Sonntag

Morgen, 12:30 Uhr FC Schwabing 56 FC Schwabing TSV Grünwald Grünwald 12:30 live PUSH