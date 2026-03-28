LL SO LIVE: Murnau beginnt stark - Viele Tore in Grünwald

Punkteteilung im Stadion am Airport. Der VfB Hallbergmoos und der TSV Kastl trennen sich 2:2-Unentschieden. Für die Hausherren war die erste Halbzeit zum Vergessen. Nach nur einer Minute gelang Kastl der Führungstreffer. Christoph Hoffmann brachte die Gäste in Führung (1.).

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Sebastian Spinner sogar auf 2:0 (44.). In der zweiten Halbzeit folgte die Reaktion der Hausherren. Erst erzielte Arian Kurmehaj den Anschlusstreffer (51.), dann glich Hallbergmoos durch Valentin Bamberger aus (70.). Nach 90 Minuten blieb es beim Remis.

VfB Hallbergmoos-Goldach – TSV Kastl 2:2

VfB Hallbergmoos-Goldach: Fabian Müske, Carl Opitz, Jonas Mayr, Daniel Müller (46. Valentin Thalmeier), David Küttner, Tobias Krause (67. Valentin Bamberger), Arian Kurmehaj, Andreas Kostorz, Simon Werner, Luke Nauen, Julian Kristo (73. Fabian Diranko) - Spielertrainer: Andreas Giglberger

TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (67. Dominik Grothe), Manuel Kellermann, Daniel Bruckhuber, Clemens Greifenstein, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann, Marco Unterholzner, Philipp Hofmann, Timo Oberreiter, Michael Renner (90. Nevio Pichler) - Trainer: Harald Mayer

Schiedsrichter: Johannes Hoffmeister - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Christoph Hoffmann (1.), 0:2 Sebastian Spinner (44.), 1:2 Arian Kurmehaj (51.), 2:2 Valentin Bamberger (70.)