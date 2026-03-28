LL SO LIVE: Murnau beginnt stark - Viele Tore in Grünwald

In der Landesliga Südost empfängt am Samstag Wacker München den Tabellenführer Wasserburg. Das Schlusslicht SVN München gastiert beim Vierten Murnau, Karlsfeld muss nach Grünwald. Im vierten Spiel empfängt Freilassing Unterföhring. Der Spieltag in der Übersicht.
Punkteteilung im Stadion am Airport. Der VfB Hallbergmoos und der TSV Kastl trennen sich 2:2-Unentschieden. Für die Hausherren war die erste Halbzeit zum Vergessen. Nach nur einer Minute gelang Kastl der Führungstreffer. Christoph Hoffmann brachte die Gäste in Führung (1.).
Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Sebastian Spinner sogar auf 2:0 (44.). In der zweiten Halbzeit folgte die Reaktion der Hausherren. Erst erzielte Arian Kurmehaj den Anschlusstreffer (51.), dann glich Hallbergmoos durch Valentin Bamberger aus (70.). Nach 90 Minuten blieb es beim Remis.
VfB Hallbergmoos-Goldach – TSV Kastl 2:2
VfB Hallbergmoos-Goldach: Fabian Müske, Carl Opitz, Jonas Mayr, Daniel Müller (46. Valentin Thalmeier), David Küttner, Tobias Krause (67. Valentin Bamberger), Arian Kurmehaj, Andreas Kostorz, Simon Werner, Luke Nauen, Julian Kristo (73. Fabian Diranko) - Spielertrainer: Andreas Giglberger
TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (67. Dominik Grothe), Manuel Kellermann, Daniel Bruckhuber, Clemens Greifenstein, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann, Marco Unterholzner, Philipp Hofmann, Timo Oberreiter, Michael Renner (90. Nevio Pichler) - Trainer: Harald Mayer
Schiedsrichter: Johannes Hoffmeister - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Christoph Hoffmann (1.), 0:2 Sebastian Spinner (44.), 1:2 Arian Kurmehaj (51.), 2:2 Valentin Bamberger (70.)
Die Serie des TSV 1860 Rosenheim setzt sich fort. Im Heimspiel gegen den Kirchheimer SC siegten die Gastgeber mit 3:0.
Den Führungstreffer für die Rosenheimer erzielte Edis Muhameti (60.). Die Gäste fanden in der Folge keine Antwort. In der Schlussphase erhöhte Leon Tutic (84.), ehe Denis Ünal den Deckel auf die Partie setzte (90.). 1860 rückt bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Wasserburg heran.
TSV 1860 Rosenheim – Kirchheimer SC 3:0
TSV 1860 Rosenheim: Simon Hamburger, Steven Khong-In, Simon Fischer, Deniz Ünal, Denis Stojcic, Liam Markulin (63. Audai Elghatous) (90. Lucas Gratt), Florian Grundner, Michael Summerer, Leon Tutic, Edis Muhameti, Noah Markulin (63. Audai Elghatous) - Trainer: Wolfgang Schellenberg
Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke (80. Korbinian Vollmann), Marinus Bachleitner (78. Thomas Branco De Brito), Luis Sailer Fidalgo, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi (58. Marco Flohrs), Luis Sako (78. Matthias Ecker), Leon Reilhac, Luca Mauerer, Sami Benrabh, Roman Prokoph (58. Peter Schmöller) - Trainer: Steven Toy
Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Edis Muhameti (60.), 2:0 Leon Tutic (84.), 3:0 Deniz Ünal (90.+3)